桃園屁孩「偷吃迴轉台壽司」留空盤　朋友拍抖音嗆網：我們有付錢

▲桃園一名男子偷吃迴轉台上的壽司。（圖／翻攝爆料公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一間連鎖壽司店爆出有民眾偷吃旋轉吧檯上的壽司，影片曝光後引起網友討論，痛批該名男子的行為非常不衛生。對此，偷吃壽司的男子的朋友也PO文回嗆，「你們這些酸言酸語的人」、「人家最後就是有付錢，別只看頭就瞎猜尾」，但誇張的行徑仍不被網友接受。

有網友在「爆料公社」以「有看過猴子吃壽司嗎？」為題發文表示，疫情期間居然有人這樣偷吃旋轉吧檯上的壽司，直呼「店家很無辜」，且目前已有許多網友向該間壽司店的總公司投訴。

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影片顯示，一名男子直接在迴轉台上夾盤子裡的壽司來吃，吃完後馬上把保鮮蓋蓋回盤子，跑回自己座位，而他的朋友則是在一旁錄影，並將這段影片PO到IG的限時動態取樂。

事後，該名男子的朋友也怒嗆網友，認為酸民只會留言攻擊，「你們知道後面他們也有把盤子拿去付錢媽…他們朋友間只是開玩笑鬧一下而已，你們知道嗎？沒有一個人有想要被放大觀察，沒有一個人想被說難聽的話，請你們適可而止，別繼續做那麼無聊的事了，人最後就是有付錢，別只看頭就瞎猜尾」。

網友看完紛紛留言，「這樣吃飯，後面的人看到，誰還敢吃？」「當成香蕉再夾」、「吃飯再那邊玩鬧是正確的嗎」、「疫情期間欸….噁不噁」、「為了拍抖音，智商整個就是負的」、「店家真的很倒楣，因為你們無腦的舉動要被總公司處罰！」「猴子真的很喜歡做很白癡的事還要發出來」。

對此，該間壽司店的店長表示，當天沒有注意到有這情況，若發現一定會制止。

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