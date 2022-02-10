更生人阿凱向王令麟看齊！為獨居老人募白米睡不到5小時也甘願

▲阿凱身體力行做公益，為烏來當地教會及獨居老人募物資。（圖／阿凱提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

由東森集團總裁王令麟積極安排下，出獄後順利進入熊媽媽買菜網上班的更生人阿凱，工作與生活皆日漸穩定，如今開始跟著總裁的腳步身體力行做公益，今(2/10)特別前往新北烏來分送40包白米給五間教會及5位獨居老人。阿凱說做善事讓他很開心，即使睡不到5小時也甘願，而他的善良及用心也感動了身邊許多人一同加入傳愛的旅程。

阿凱說明：「這是我開始奉獻的第一步，新年之初我用自己的年終奉獻上帝，捐給烏來區的五間教會各1,000元及奉獻白米20包2,580元，希望讓教會能煮飯給獨居老人有飯吃」，然而阿凱跟當地里長討論之後發現，大概需要總數約40包白米，想不到身邊人知道他想做善事但捐米數量短缺的消息之後，紛紛主動加入捐贈行列，像是東森購物總經理彭鴻珷、還有髮型設計師都響應捐贈，東森購物導演董德華經理也說以後要做善事都要算他一份。

最讓他驚喜的是，連熊媽媽買菜網的同事大姊林秀琴，剛好就是負責理貨裝白米的負責人，也跟著加入捐贈行列，立刻補齊總數，順利完成捐贈40包白米的任務，並在當地里長的陪同下，一一親自拜訪五間教會、五位獨居老人完成分送作業。

阿凱說，很多人知道他想做善事都立刻跳出來幫忙讓他好感動，即使為了捐白米忙到凌晨1點才睡，5點多就要起床準備上班也不覺得辛勞，反而心情很輕鬆踏實，未來會持續發揮一己之力，幫助需要幫助的人。

事實上，這正是王令麟多年來持續關注更生人獄後重生的原因，王令麟認為：「要多給更生人機會，不要因為一時犯了錯，而對他們產生排斥或恐懼，當社會給受刑人更多的愛與包容，社會也會更祥和」，因此除了積極捐物資予更保會台北分處、協助更生人銅雕藝術品登東森購物義賣、協助更生人商品如艾格諾蛋捲曝光銷售等，未來東森還會建構一個新的平台，幫助所有有心向善的受刑人、更生人建立產品銷售管道，用以改善生活，也希望未來能有更多更生人像阿凱一樣順利復歸社會，回過頭來還願意做公益幫助他人，帶動善的循環，持續擴展傳愛的旅程。

▲總裁大哥給機會 熊媽媽買菜網助阿凱更生復歸。(攝影／記者謝盛帆；剪輯／記者宋良義)