同事勾搭老公　女老師傳訊「如果有一天我教到妳小孩…」下場曝

▲蔡姓女教師不滿同為教職的黃姓女老師介入其婚姻提告，後來以私訊質問黃女，還以「如果有一天我教到妳小孩…」等語讓黃女心生畏懼反提告。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓女教師不滿同為教職已婚的黃姓女老師介入其婚姻，雙方鬧上法院並求償，但蔡女私下仍私訊黃女「如果有一天我教到妳小孩」、「要讓你們兩人都沒工作」等語，黃女心生畏懼下也控告蔡女；蔡女在桃檢複訊時坦承有私訊黃女，但否認有危害安全犯意等語，檢方認為犯行明確，偵結依恐嚇危害安全罪嫌將蔡女提起公訴。

檢警調查，38歲的蔡姓女子在嘉義縣某國小擔任教職，2019年6月至2020年4月間驚覺也擔任教職的張姓丈夫與黃姓女老師有染，質疑黃女侵犯其配偶權而提告求償，法院判賠黃女須賠償蔡女35萬元，目前官司仍在上訴中。

蔡女仍心有未甘，多次在桃園市住處以通訊軟體私訊黃女與黃女丈夫，在訊息中聲稱「妳一直在現場，我覺得讀一下對事情比較有幫助，不然貼成公開訊息呢」、「我的政治勢力可以自由進出縣長、處長室都沒問題...」、「要讓你們兩人都沒有工作」、「讓你的小孩每天活在恐懼的陰影，以上是我接下來的目標」、「如果有一天我教到你小孩，如果有一天妳必須來跟我開班親會，我想一定很精彩....」等內容，黃女不堪蔡女屢屢以言詞恐嚇憤而蒐證報警提告。

蔡女在桃檢複訊時坦承有傳送相關訊息，但否認有何恐嚇唯和安全之犯意，辯稱只是希望黃女出面解決她與張姓丈夫之間不正當男女關係等語；檢方查出，蔡女多次以要將黃女的不正當男女關係告知其丈夫等，內容並非單純希望黃女出面解決事情，認為蔡女之辯解不足採信，應是為了恐嚇黃女而發送訊息，檢方偵結依恐嚇危害安全罪嫌將蔡女起訴。

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