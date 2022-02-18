風飛沙大哥15年前遭狙殺身亡　愛子接棒黑幫持有槍枝落網

記者邱中岳／台北報導

北市警方接獲線報，新竹1名鄭姓黑二代擁槍自重，警方日前前往新竹查緝，最後在竹北市將人逮捕，當場起獲改造手槍1把等證物，鄭也當場坦承槍枝為自己研究改造，據悉，原來黑二代的父親是新竹風飛沙幫大哥「大胖興」鄭興傳，而鄭在15年前曾遭人近距離槍殺身亡。

警方調查，鄭興傳在15年前遭人近距離連開5槍，身中4槍後因1槍貫穿心臟，送醫搶救後不治，他的兒子在數年後，也成為新竹新興的角頭人物，並且擁槍自重。

▲新竹黑幫大哥15年前遭槍擊，兒子日前因擁槍自重遭警方逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

士林分局在日前鎖定鄭姓男子行蹤，在新竹縣竹北市高鐵七路的停車場找到鄭姓男子，當場將鄭姓男子壓制，但因鄭姓男子體型壯碩，但卻健步如飛，看到警方上門二話不說拔腿就跑，警方追逐數百公尺後才抓住鄭姓男子。

但鄭姓男子不斷掙扎，最後全副武裝的特勤人員趕抵，一群警察將鄭姓男子制伏，並在身上起獲改造手槍、2個彈匣以及12顆子彈。

▲新竹黑幫大哥兒子因持槍遭警方逮捕，到案後坦承槍枝是自己改造的。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方將鄭姓男子帶回台北偵訊，鄭姓男子當場坦承槍枝為自己所有，而且是自己上網鑽研改造而成，將全部責任一肩扛起，訊後警方也依照《槍砲彈藥刀械管制條例》將鄭姓嫌犯送辦。

快訊／他欠債185萬「除夕夜遭押」6煞熱熔膠虐打 北市警疑涉案：債權已轉讓

頭北厝大哥母逝18日辦告別式 萬華分局將動員上百警力蒐證