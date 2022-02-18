獨／北市薇閣中學驚傳家長確診　150名師生採檢結果出爐

▲薇閣中學證實有學生的家長確診，學生正居家隔離中。（圖／翻攝官網）

記者許敏溶／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，《ETtoday新聞雲》昨（17日）接獲民眾爆料，指北市內湖區南湖國小的家長確診，進一步追查，確診家長還有一個孩子就讀私立薇閣高中，校方金（18日）證實此事，指該生與確診媽媽同住，週三（16日）晚上起就居家隔離，經採檢為陰性，同一班級師生及同校車學生共150人，昨晚安排採檢也都是陰性，因衛生局評估傳播風險不大，故校方經過清消後仍繼續上課。

本土疫情持續延燒，昨共有68例確診，包括14例本土及58例境外移入，而《ETtoday新聞雲》昨接獲民眾爆料，指北市內湖區的南湖國小有家長確診，校方還發簡訊通知家長，指校方已加強各項防疫措施，並提醒家長幫小孩準備隨身小瓶酒精，校方稍早也證實此事。

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《ETtoday新聞雲》進一步追查，該名確診家長還有另一個小孩就讀私立薇閣高中國中部，校方稍早也證實此事，校方表示，週三接獲該名確診家長通知，指自己染疫，而學生與確診家長同住，當天就進行居家隔離，昨天並沒到校，校方也通報衛生局跟教育局，並緊急進行清消，同時針對與該生的同班級師生與同校車學生進行造冊，昨晚到陽明醫院篩檢，總共150位左右，篩檢全部是陰性。

薇閣表示，該生雖與媽媽同住，但目前篩檢為陰性，同校師生約150人篩檢為陰性，衛生局與教育局評估風險不大，所以今天學校仍維持正常上課。