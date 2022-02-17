　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婆婆「被白關4、5天」！網友控台南防疫亂匡列　衛生局回應了

▲有網友在ptt貼文指控家人遭台南市衛生局「亂匡列」，白白被關了4、5天才接獲提早解隔通知。（圖／翻攝自PTT，下同）

▲有網友在ptt貼文指控家人遭台南市衛生局「亂匡列」，白白被關了4、5天才接獲提早解隔通知。（圖／翻攝自PTT，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在ptt貼文指控家人遭台南市衛生局「亂匡列」，白白被關了4、5天才接獲提早解隔通知，向衛生局反應，衛生局推說是中央的規定，他們沒辦法做決定，而同診所被匡列的人也都提早解除隔離，這是否顯示衛生局亂匡列，嚴重影響民眾人身自由與權益。

據PO文者指出，她的婆婆2月8日上午8時多去診所拿藥，當天上午11時多確診者到該診所，結果她的婆婆卻被通知做PCR採檢並隔離10天。網友說：「婆婆離開後確診者才到，而且兩人間隔時間差這麼多，卻被要求隔離實在很扯；PCR結果為陰性，也是要隔離10天，實在是很誇張，根本就是亂匡列」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有網友在ptt貼文指控家人遭台南市衛生局「亂匡列」，白白被關了4、5天才接獲提早解隔通知。（圖／翻攝自PTT，下同）

網友說：「今天，婆婆再次打去台南衛生局表達不滿，衛生局一直說是中央的規定他們沒辦法做決定，感覺在互踢皮球…後來打去議員服務處，連服務處助理都覺得這樣會被匡列很扯，說會去幫忙了解。後來，衛生局又打來給婆婆說要給他時間去了解跟處理，就在晚上大約7點多再打來，說可以解除隔離了，同診所早上莫名奇妙被匡列的人也都提早解除」。

▲有網友在ptt貼文指控家人遭台南市衛生局「亂匡列」，白白被關了4、5天才接獲提早解隔通知。（圖／翻攝自PTT，下同）

網友十分不滿地指出：「白白被關了四、五天，如果不這樣就真的會傻傻的被關到下禮拜二半夜，真的是有吵才有糖吃」，「可以提早解隔離是不是等於承認他們亂匡列？衛生局最後還說，市長開會決定以陰性結案 呵呵:)」。

▲有網友在ptt貼文指控家人遭台南市衛生局「亂匡列」，白白被關了4、5天才接獲提早解隔通知。（圖／翻攝自PTT，下同）

網友強調：「我婆婆是確診者後腳到，她前腳走，卻被匡列，昨天下午突然接到台南衛生所電話通知，婆婆2/8與確診者同天去過某診所，要她趕快去做PCR檢測以及隔離10天，但我婆婆2/8早上8點多到診所只是要拿腸胃藥，拿完藥馬上就走了，「而確診者在診所停留的時間則是上午11:21-11:30」。「中間時間差了這麼多，卻被要求隔離實在很扯，稍晚去檢測時，現場也有當天診所其他病患去做檢測，才知道下午到診所的病患，只需「自主健康檢查不需隔離」，早上未與確診者時間交錯的卻要隔離」？質疑衛生局作法有問題。

▲有網友在ptt貼文指控家人遭台南市衛生局「亂匡列」，白白被關了4、5天才接獲提早解隔通知。（圖／翻攝自PTT，下同）

網友不滿地表示：「打電話到衛生局反應得到的回覆卻是，環境有被污染，診所中午休息會做清消，所以下午的病患只需自主健康管理不需隔離，所以，人還沒到病毒會先在那邊等就是了？PCR結果是陰性，也是要隔離10天，實在是很誇張...」。

▲有網友在ptt貼文指控家人遭台南市衛生局「亂匡列」，白白被關了4、5天才接獲提早解隔通知。（圖／翻攝自PTT，下同）

PO文引發網友一片熱議，網友說：「無故限制人身自由，應該可以求償吧？」、「就是亂匡啊」、「誇張，申請國賠」、「根本就是低能政府，引發民怨才轉彎」、「病毒會穿越時空，綠色執政是不是特別蠢」」、「就多匡一點假裝有在做事...」、「乾脆整條街都封」、「跟本亂匡啊，還可以開會決定陰性解隔」。

對此，台南市衛生局回應，「本市COVID-19傳染病的通報、疫情調查及接觸者的定義和匡列，依中央流行疫情指揮中心規定辦理，其相關人員解隔作業依中央流行疫情指揮中心指示執行」。

►快搶！響食天堂750元吃到爽

ET快訊
快訊／丰偉環保「印股票狠撈3億」　董座等8人遭搜索
快訊／北投大地酒店女員工確診　北市通知這3天旅客採檢
快訊／謝和弦怒提離婚！　莉婭回應了
快訊／謝和弦受夠莉婭「我們離婚」！　沒辦法再相處
烏克蘭先開火攻擊？　政府軍回應
才獲曾孫開心喊「我當阿祖了！」　過年卻被女兒活活打死
何時可去日本玩？　陳時中揭2前提
快訊／高雄Uber司機10足跡曝　喝茶的魔手、吃火鍋
快訊／新北＋7「最小年僅4歲」　三重某幼兒園緊急停課

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

約會「沒幹嘛月開銷噴2倍」　他交新女友崩潰！網揪1巨雷：吞了吧

不是靈異事件！辛亥隧道「這1點」才最恐怖　網起雞皮怕爆了

23歲正妹抗癌5年再度被宣判居家安寧　勇敢啟程環島　第一站衝台中朝聖燒肉邊聞薄荷油

撕開「碗裝泡麵」驚見暗黑內幕…他怒斥騙錢　網尷尬：第一次吃？

勇敢追夢！特殊選才願景計畫　北港高中鄭詠馨錄取國立科大

「房屋代銷群聚80人吃飯25人唱歌」　陳時中點名關心疫情兩大案

莫德納來台　陳時中：與爭取代工關係不大「有其他合作機會」

何時可去日本玩？陳時中揭2前提：商務旅客先進行

快訊／中油群聚3確診！大林廠3217人採檢出爐　573人檢驗中

快訊／Uber司機北上參加聚會確診！Ct值15.9　高市府急追乘客名單

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

朴敏英親眼抓姦未婚夫「滾床小三」爆哭　渣男「死要錢+討房」她氣炸：你很荒謬！

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

西門町大火「濃煙封街」一片霧　萬年大樓前人群全體抬頭

約會「沒幹嘛月開銷噴2倍」　他交新女友崩潰！網揪1巨雷：吞了吧

不是靈異事件！辛亥隧道「這1點」才最恐怖　網起雞皮怕爆了

23歲正妹抗癌5年再度被宣判居家安寧　勇敢啟程環島　第一站衝台中朝聖燒肉邊聞薄荷油

撕開「碗裝泡麵」驚見暗黑內幕…他怒斥騙錢　網尷尬：第一次吃？

勇敢追夢！特殊選才願景計畫　北港高中鄭詠馨錄取國立科大

「房屋代銷群聚80人吃飯25人唱歌」　陳時中點名關心疫情兩大案

莫德納來台　陳時中：與爭取代工關係不大「有其他合作機會」

何時可去日本玩？陳時中揭2前提：商務旅客先進行

快訊／中油群聚3確診！大林廠3217人採檢出爐　573人檢驗中

快訊／Uber司機北上參加聚會確診！Ct值15.9　高市府急追乘客名單

快訊／在泡湯區工作！北投大地酒店女員工確診　北市通知這3天旅客採檢

快訊／丰偉環保印股票狠撈3億　董座涉證券詐欺8人遭搜索約談

李恆隆曝「SOGO案」不可閱卷宗！揚言將告　掃到開發金董座、公平會主委

最新話朋友神助攻　高木同學超主動丟直球...劇場版放送時間確定

貨船擱淺16個月船員遭缺水斷糧　監委批宛如「現代魯賓遜漂流記」

40度連燒5天沒人理！日本少年確診「就醫遭拒收」血壓急降病逝

小A辣被拍凸肚發福！2個月身材對比照曝：真的好可怕，怎麼會這樣

約會「沒幹嘛月開銷噴2倍」　他交新女友崩潰！網揪1巨雷：吞了吧

威盛搶攻工商業邊緣AI運算　推出搭載聯發科i350處理器入門套件組

起床發現樂透中2億元　嫩妹變富翁卻堅持上班：不能給同事添麻煩

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

生活熱門新聞

房屋代銷群聚擴大！8人吃飯唱歌確診

混第3劑莫德納！隔天才「進入搖滾區」痛爆

4縣市大豪雨！週末激凍不到10℃

麥當勞藏「低調神飲」　內行秒懂：新版超讚

高雄女包牌抱走918萬　一人爽中7組大紅包

台東傳1例確診！桂田飯店、天野餐廳停業1天

拜拜切到雞腿　OL：地基主生氣兩個月

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

今年最強冷空氣！濕冷急凍探10度

快訊／京站威秀突宣布「全面關閉」！　緊急清消

foodpanda訂閱制挨轟「偷改優惠價」！業者回應

12星座「嘴上不說」其實愛慘了的舉動！

12星座和你「互相喜歡」3大證據

快訊／本土+14　另增54境外移入

更多熱門

相關新聞

確診航警隱匿足跡　黃珊珊怒了

確診航警隱匿足跡　黃珊珊怒了

桃園一名航警（案19763）於日前驗出確診，且疫調不老實，隱匿曾有到台北市載女兒從北投某飯店職場返回北投住家，而該名航警女兒於16日驗出陽性確診，目前尚未有案號。針對案19763隱匿足跡一事，台北市副市長黃珊珊坦言「有點生氣」，由於對方隱匿足跡，造成耽誤到北市匡列時間。

注意手機！確診女過年期間到多家宮廟　北市將發簡訊通知「自主管理」

注意手機！確診女過年期間到多家宮廟　北市將發簡訊通知「自主管理」

台南市議會有喜鵲築巢

台南市議會有喜鵲築巢

宮廟拉警報！北投確診女參加活動走透透　北市急匡列某社團「人數龐大」

宮廟拉警報！北投確診女參加活動走透透　北市急匡列某社團「人數龐大」

大台南公車無障礙服務

大台南公車無障礙服務

關鍵字：

網友台南防疫匡列隔離民怨

讀者迴響

熱門新聞

巴戈臨終「聽到二哥說5句話」才闔眼！

快訊／莉婭道歉了！

巴戈退休「住170坪豪宅」愛妻身份不凡

巴戈女兒「巴鈺有沒收到簡訊？」

隋棠驚爆「又有第四胎」！

IG新功能「抓到男友出軌」　網一試爆羞恥

快訊／資深藝人巴戈胰臟癌逝享壽67歲　出道60年奪3座金鐘獎！

即／俄媒：烏克蘭軍隊向烏東親俄區開火

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

巴戈打滾60年任金鐘評審　昔刷掉《玩很大》槓吳宗憲

五倍券還沒花完嗎？　勞動部推出加碼50%、讓5000變7500

巴戈查出罹癌到過世僅半年　陳美鳳「哭到說不出話」

即／三重深夜槍響　宮廟遭狂開11槍

許瑋甯「66飲食法」狂減10kg！餓了就吃這4樣

房屋代銷群聚擴大！8人吃飯唱歌確診

更多

最夯影音

更多
情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好
薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面