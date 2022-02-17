婆婆「被白關4、5天」！網友控台南防疫亂匡列　衛生局回應了

▲有網友在ptt貼文指控家人遭台南市衛生局「亂匡列」，白白被關了4、5天才接獲提早解隔通知。（圖／翻攝自PTT，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在ptt貼文指控家人遭台南市衛生局「亂匡列」，白白被關了4、5天才接獲提早解隔通知，向衛生局反應，衛生局推說是中央的規定，他們沒辦法做決定，而同診所被匡列的人也都提早解除隔離，這是否顯示衛生局亂匡列，嚴重影響民眾人身自由與權益。

據PO文者指出，她的婆婆2月8日上午8時多去診所拿藥，當天上午11時多確診者到該診所，結果她的婆婆卻被通知做PCR採檢並隔離10天。網友說：「婆婆離開後確診者才到，而且兩人間隔時間差這麼多，卻被要求隔離實在很扯；PCR結果為陰性，也是要隔離10天，實在是很誇張，根本就是亂匡列」。

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網友說：「今天，婆婆再次打去台南衛生局表達不滿，衛生局一直說是中央的規定他們沒辦法做決定，感覺在互踢皮球…後來打去議員服務處，連服務處助理都覺得這樣會被匡列很扯，說會去幫忙了解。後來，衛生局又打來給婆婆說要給他時間去了解跟處理，就在晚上大約7點多再打來，說可以解除隔離了，同診所早上莫名奇妙被匡列的人也都提早解除」。

網友十分不滿地指出：「白白被關了四、五天，如果不這樣就真的會傻傻的被關到下禮拜二半夜，真的是有吵才有糖吃」，「可以提早解隔離是不是等於承認他們亂匡列？衛生局最後還說，市長開會決定以陰性結案 呵呵:)」。

網友強調：「我婆婆是確診者後腳到，她前腳走，卻被匡列，昨天下午突然接到台南衛生所電話通知，婆婆2/8與確診者同天去過某診所，要她趕快去做PCR檢測以及隔離10天，但我婆婆2/8早上8點多到診所只是要拿腸胃藥，拿完藥馬上就走了，「而確診者在診所停留的時間則是上午11:21-11:30」。「中間時間差了這麼多，卻被要求隔離實在很扯，稍晚去檢測時，現場也有當天診所其他病患去做檢測，才知道下午到診所的病患，只需「自主健康檢查不需隔離」，早上未與確診者時間交錯的卻要隔離」？質疑衛生局作法有問題。

網友不滿地表示：「打電話到衛生局反應得到的回覆卻是，環境有被污染，診所中午休息會做清消，所以下午的病患只需自主健康管理不需隔離，所以，人還沒到病毒會先在那邊等就是了？PCR結果是陰性，也是要隔離10天，實在是很誇張...」。

PO文引發網友一片熱議，網友說：「無故限制人身自由，應該可以求償吧？」、「就是亂匡啊」、「誇張，申請國賠」、「根本就是低能政府，引發民怨才轉彎」、「病毒會穿越時空，綠色執政是不是特別蠢」」、「就多匡一點假裝有在做事...」、「乾脆整條街都封」、「跟本亂匡啊，還可以開會決定陰性解隔」。

對此，台南市衛生局回應，「本市COVID-19傳染病的通報、疫情調查及接觸者的定義和匡列，依中央流行疫情指揮中心規定辦理，其相關人員解隔作業依中央流行疫情指揮中心指示執行」。