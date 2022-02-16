老爸削壞眼線筆「黑手照」求救　女兒1舉動超貼心

記者黃翊婷／綜合報導

一名爸爸15日在臉書PO文求救，幫女兒削眼線筆，沒想到卻越削越短，手背也因此沾到筆芯黑了一大片，讓他相當焦急，就怕女兒看到會生氣，「1500元我要買（專櫃化妝品）給她，她不要」，後來到藥妝店買了一個專用的削筆器，這才順利解決危機。

▲原PO不小心削壞女兒的眼線筆。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO在臉書「爆怨2公社」PO出一張照片，只見他左手拿著眼線筆，手背畫滿黑色的線條，桌上放著美工刀和剪刀，桌面還有不少黑色碎屑；他說，「把女兒的眉筆（後更正為眼線筆）越削越短，怎麼辦？急，線上等。手起刀落3天3夜沒闔眼，我就問你會不會削啊？」

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其他網友看完原PO的問題，半開玩笑地說，「崩潰，去買個眉筆專用的削筆器好嗎？氣炸」、「直接買專櫃品給你女兒」、「買新的給她」、「等等換女兒削你」、「女兒的不會怎樣啦！如果是老婆的才要擔心」、「砂紙磨一磨」、「這削法很有年代感」。

原PO則回應，原本想買1500元的專櫃化妝品還給女兒，但女兒不要，後來去藥妝店買了專用的削筆器，總算解決危機。大家也紛紛留言稱讚父女倆一個可愛、一個貼心，「好可愛的爸爸」、「哇！真的是好爸爸」。