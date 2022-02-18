　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北約秘書長憂心：俄羅斯企圖為入侵烏克蘭找藉口

▲▼俄軍在白俄羅斯阿西波維奇（Osipovichi）的訓練基地建起了一家野戰醫院。（圖／路透）

▲俄羅斯宣布撤軍，卻被拍到在白俄羅斯阿西波維奇（Osipovichi）的訓練基地中建立一家野戰醫院。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭東部的親俄分離主義分子今天指控烏克蘭政府軍朝他們開火，對此北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格憂慮俄羅斯可能企圖為入侵烏克蘭尋找藉口，因俄國無實質撤軍跡象。

烏東親俄民兵指控烏克蘭政府軍今天用迫擊砲轟擊烏東，違反停戰協議，烏克蘭當局雖隨後否認，但俄烏情勢仍未降溫。

北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天出席北約國防部長會議，媒體詢問他是否擔心這項訊息可能被俄羅斯當做發動攻擊的藉口。

史托騰柏格表示憂心，指俄羅斯可能企圖為入侵烏克蘭找藉口，因北約看到俄羅斯在烏克蘭及周邊地區部署強大的軍力，在烏克蘭有許多俄羅斯的情報人員，可能企圖編造訊息，為入侵烏克蘭提供理由。

俄羅斯近日宣稱部隊正在撤離烏克蘭周圍地區，但北約及美國等西方國家質疑，史托騰柏格今天表示，儘管莫斯科表示他們撤軍，但到目前為止，還沒有看到撤軍或軍事行動降級的跡象。

史托騰柏格說，即使俄國將戰車放在火車上，然後朝某個方向移動，這也不能證明部隊撤退，目前不是真正的降級，因為這些軍力一直在移動，還在進出，北約希望看到實質的撤軍，迄目前為止並非如此。

▼俄羅斯去年10月起在烏克蘭邊境集結重兵，15日宣稱撤軍，但此說法未被北約國家採信。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼俄羅斯裝甲車隊進入克里米亞。（圖／達志影像／美聯社）

 

►快搶！響食天堂750元吃到爽

ET快訊
3縣市大雨特報！強烈冷氣團「3天橫掃全台」　最冷10°C↓時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北約秘書長憂心：俄羅斯企圖為入侵烏克蘭找藉口

美國公布「2021惡名市場名單」　台灣未被列名

白俄羅斯揚言：若面臨西方威脅「境內將部署核武」

確診少年「發燒40度」醫院拒收急逝　日防疫新規遭轟：把人當棄民

俄媒：美國駐俄副館長遭驅逐出境

電競正妹嗆「男生170cm才有人權」寧交禿胖男　炎上被戰隊解約

8年來頭一遭！國際油價飆破每桶100美元　未來還會漲？

日本宣布鬆綁邊境管制！「符合條件」入境免隔離　2類旅客可申請

紐約6歲女孩「被失蹤」兩年半　在地下室樓梯底尋獲！

傳拜登可能於5月順道訪韓！時間點落在南韓新總統「就職之後」

小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

汽車換道誤判距離撞分隔島　輪胎跳起側翻90°駕駛受困

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

肖想弟弟的蛋！雪橇犬變背後靈　悄「伸掌拍背」討食...下秒遭回擊

謝和弦受夠莉婭「我們離婚」！ 祈錦鈅崩潰：你們幹嘛牽扯外人

騎士被廟會陣頭擋路超火大　錄下違規畫面送警局檢舉！

北約秘書長憂心：俄羅斯企圖為入侵烏克蘭找藉口

美國公布「2021惡名市場名單」　台灣未被列名

白俄羅斯揚言：若面臨西方威脅「境內將部署核武」

確診少年「發燒40度」醫院拒收急逝　日防疫新規遭轟：把人當棄民

俄媒：美國駐俄副館長遭驅逐出境

電競正妹嗆「男生170cm才有人權」寧交禿胖男　炎上被戰隊解約

8年來頭一遭！國際油價飆破每桶100美元　未來還會漲？

日本宣布鬆綁邊境管制！「符合條件」入境免隔離　2類旅客可申請

紐約6歲女孩「被失蹤」兩年半　在地下室樓梯底尋獲！

傳拜登可能於5月順道訪韓！時間點落在南韓新總統「就職之後」

正妹工傷「右腿結肢」被老闆1萬打發　含淚1句話超心酸：好難過

新北幼兒園學生確診！家長收緊急篩檢通知　凌晨70人排隊塞爆醫院

北約秘書長憂心：俄羅斯企圖為入侵烏克蘭找藉口

台灣馬路奇觀「機車沙洲」！待轉區塞爆雙向道　網認證：die撞區

Toyz深夜喝醉開播Call-in愛與恨…史丹利一句不在意　再度破防痛哭

「車上有小孩！」外役監科長遭毆　妻女被噴辣椒水哭：放過我們

美國公布「2021惡名市場名單」　台灣未被列名

「大排長榮」新北版！貨櫃車闖三重窄巷卡死　勾斷電線堵塞2小時

昔灰狼3新星齊入明星賽　拉文緬懷已故恩師：這一直都是他的計畫

白俄羅斯揚言：若面臨西方威脅「境內將部署核武」

汽車換道誤判距離撞分隔島　輪胎跳起側翻90°駕駛受困

國際熱門新聞

不知道滑水道維修 8歲童滑一半摔死

女兵吃到飽！北韓「紅色貴族」惡行全曝光

6歲女孩被失蹤兩年　在樓梯底尋獲

日鬆綁邊境管制　符合條件免隔離

電競正妹嗆「男生170cm才有人權」遭戰隊解約

驚悚影片曝！數百隻「黃頭黑鸝」集體猝死墜地

白俄羅斯：若面臨西方威脅「將部署核武」

確診少年「發燒40度」醫院拒收急逝　日防疫新規遭轟

烏東親俄分子狂轟民宅40分鐘「擊中幼稚園」

起床發現中2億元　女變富翁照常上班

美公布2021惡名市場名單　台灣未被列名

俄媒：美國駐俄副館長遭驅逐出境

烏克蘭僑民瘋逃！猶太辣媽還原24hrs急撤實況

拍片笑稱「我殺人了」　網紅真的殺人被捕

更多熱門

相關新聞

美公布2021惡名市場名單　台灣未被列名

美公布2021惡名市場名單　台灣未被列名

美國貿易代表署2021年惡名市場名單中，「電影天堂」今年仍被列名，但不再指稱架設於台灣。中國蝦皮、淘寶、拼多多等平台今年依然上榜，另被點名的還有速賣通與微信電子商務生態系統。

白俄羅斯：若面臨西方威脅「將部署核武」

白俄羅斯：若面臨西方威脅「將部署核武」

俄媒：美國駐俄副館長遭驅逐出境

俄媒：美國駐俄副館長遭驅逐出境

傳拜登將於5月順道訪韓！南韓大選結束後

傳拜登將於5月順道訪韓！南韓大選結束後

俄軍多次攔截美國戰機　五角大廈氣炸

俄軍多次攔截美國戰機　五角大廈氣炸

關鍵字：

北美要聞烏俄衝突

讀者迴響

熱門新聞

172年僅2次！「虎年虎月虎日虎時」求財方式曝

巴戈女兒「巴鈺有沒收到簡訊？」

3縣市大雨特報！強烈冷氣團3天橫掃全台

辣妹潛水被拉開三角褲　竟是教練幹的

交往6年無性！女友驚曝真相「又髒又噁」

快訊／謝和弦受夠莉婭「我們離婚」！

不知道滑水道維修 8歲童滑一半摔死

年紀越大、桃花越多的3星座！

胰臟癌90%是「後天因素」！

開心喊「我當阿祖了」　苦情媽卻被女兒打死

前狼王與中華田園犬同住5年！

台灣最強女諧星？網一致點名她：全方位

快訊／莉婭道歉了！

謝和弦曖昧私訊祈錦鈅　館長：曖昧是上床的開始

謝和弦認了「怪我自己色」！6句藏頭詩自招花心

更多

最夯影音

更多
小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？
短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面