好市多買飲料「有效期限+S」　老司機謎笑：賺到了！正解曝光

▲期限後加+S，讓原PO好困惑。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

「這是過期了嗎？」一名女網友透露，前陣子到好市多採買食物，最近檢查一瓶飲品的期限時，卻驚見最後面有「+S」的符號，讓原PO好奇能否飲用。照片貼出後，釣出一票老司機歪喊「算你賺到，通常+S都要加1000」，另有網友解釋若沒寫日期，就是期效到月底，「很多都不寫幾號了，是避免食物浪費！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，日前買了一瓶裝商品，但瓶蓋上的有效期限寫著「2022年2月+S」，頓時讓原PO看傻拋問，「這是過期了嗎？是到底到2月幾號？」

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文章曝光後，底下引來老司機歪樓直呼，「算你賺到，通常+S都要加1000」、「經驗值加倍意思」、「S...老司機都懂」、「是大S還是小S呢」、「到2022年2月的時候請加糖」、「S=運動版」。

留言串中，有網友正經解惑，之所以不註明日期，主要是避免浪費食物，「通常只有標月份賞味期都到月底」、「一般只寫到月份的，就是到當月底，不過其實那個只是Best before，如果沒壞還是能用啦」、「很多都不寫幾號了，是避免食物浪費，總之3月後，聞一下味道，沒壞就繼續用」。

▲網友解惑，期限到2月底。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



實際查看《食品安全衛生管理法施行細則》，其中第十三條中指出，有效日期之標示，應印刷於容器或外包裝之上，並依習慣能辨明之方式標明年月日。但保存期限在三個月以上者，其有效日期得僅標明年月，並以當月之末日為終止日。