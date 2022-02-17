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房子便宜租學長！他收回氣炸「超髒亂」　網一看全歪樓：拜託租我

▲▼將房子便宜出租給學長，三年後庭園雜草叢生屋況骯髒他整理到快瘋，網友驚「還缺房客嗎。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲將房子便宜出租給學長，三年後庭園雜草叢生、屋況髒到逼瘋屋主。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」表示，他有一名學長3年前抱怨找不到房子住，他就把空著房子4000元便宜出租給對方，不料最近他收回房子整理，發現房子被弄得相當髒亂，讓他感嘆「人真的不能太好心」，不過照片一出網友卻紛紛歪樓，「我也可以當你朋友嗎，想租」、「求排隊，這CP值太神了」。

原PO在爆怨2公社說，三年前他的學長一句「找不到房子住」，他就把一間目前沒有人居住，擁有5個房間、1個和室及2個大浴室的房子，每個月4000元便宜租給對方，「最初他整理的很乾淨，後來我發現怎麼雜草開始叢生，隔壁鄰居還說，長了一棵樹長到他們二樓了……」。

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▲▼將房子便宜出租給學長，三年後庭園雜草叢生屋況骯髒他整理到快瘋，網友驚「還缺房客嗎。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼將房子便宜出租給學長，三年後庭園雜草叢生屋況骯髒他整理到快瘋，網友驚「還缺房客嗎。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼將房子便宜出租給學長，三年後庭園雜草叢生屋況骯髒他整理到快瘋，網友驚「還缺房客嗎。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲房子內部及後院照片曝光後，讓網友直呼「想租」。（圖／翻攝自爆怨公社）

直到前幾天他的學長搬走，他把房子收回來並請人整理，進屋後發現一樓浴室的地板都黑了、椅子下面灰塵也是厚厚一片，還有打破的煙灰缸，連來幫忙清運的老闆看了都說「這間房子很久沒住人了嗎」，讓他聽了相當無奈，感嘆「人真的不能太好心，自己打掃起來，整個累翻了」。

貼文一出立刻引發網友熱議，許多人看了房子照片後，紛紛歪樓說「原PO缺朋友嗎」、「在哪裡啊，可以排隊嗎」、「空間也太大了吧」、「我也想租啊，我一定會打掃得很乾淨的」、「那個浴室也太大了吧」、「很大間唉，夢幻養老房」、「哇塞，這樣才租4000元，太狂了」。

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