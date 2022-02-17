每天家事總是做不完？一招解決煩惱　打掃不會變成負擔

▲做家事都像在大掃除嗎？不妨嘗試把打掃常規化，減少清潔負擔。（圖／unsplash）

記者洪菱鞠／台北報導

這裡掃、那裡擦，從客廳、廁所一路打掃到廚房，對地方媽媽來說，總是有做不完的家事工作，越做越心煩，日本家事達人就在《家事常規化，無腦整理術》一書中分享把打掃常規化，變成日常公式後，可以更有效率維持居家清潔，而訣竅就是列出「每日、每週、每月」的打掃重點，除了減輕每天的家事負擔，也可避免同一個地方重覆清掃。以下為精選書摘。

作者：收納整理顧問 ぴょこぴょこぴ

摘自：采實文化《家事常規化，無腦整理術》

[廣告]請繼續往下閱讀...

●精選書摘

打掃之所以辛苦， 是因為汙垢累積了一段時間所致。所以我家就大致決定了每天、每週與每個月要定期執行的項目， 事前決定好「場所」與「頻率」能夠讓心情更輕鬆。打造出可視化的「打掃常規」， 就能夠從「必須找時間打掃那裡才行」的煩躁感中解脫。

日常打掃時只要「一天打掃一處平常不會淸潔的地方」， 整個家就能夠明顯保持乾淨。每天只要打掃一處， 心情就不會那麼沉重了， 且按照當天的幹勁決定場所的話， 就能夠輕鬆持之以恆了。心有餘力的時候或許會拉出所有廚房的抽屜整理乾淨，忙碌時只要簡單擦一下階梯扶手即可。

每週一次的打掃就安排在週末， 並選擇先生與孩子也能處理的事情。例如冰箱下面等沒有先生幫忙會很危險的地方， 或是要用到水的住宅周邊打掃等。此外洗衣機除霉、浴室排水孔、浴缸加熱器等則會一個月打掃一次。就像這樣一點一滴整理好在意的地方， 就算沒辦法整棟房子亮晶晶的，至少能夠透過一天一處的打掃，讓整個家全年保持一定程度的整潔。

為了方便打掃浴室而購買的RETTO A-Line Chair， 平常只要放在浴缸邊緣，就不怕椅腳發霉了。這張椅子的座面高度剛好，是我很愛用的椅子。

每日的打掃

● 簡單清掃廁所

● 擦拭浴室水滴

● 浴缸清潔（先生負責）

● 簡單清掃洗手臺

● 用吸塵器吸地板

● 掃玄關

● 擦拭廚房與餐桌下的地板

● 擦拭結露的窗戶

● 一天找一處打掃





每天的地板打掃就交給掃地機器人，只要和孩子一起整理地上的玩具等，接著再按下開關即可。

每週的打掃

● 使用拖把或拖地機器人（braava）擦地板

● 浴室挑摸得到的地方清洗

● 仔細打掃廁所

● 擦拭陽臺扶手（曬棉被那天執行）

● 擦拭收件箱與玄關大門

玄關門與把手都用擰得很乾的抹布擦拭，去除沙塵後看起來就清爽多了。這種訪客一來就會看到的地方，就想特別打掃乾淨。

每月的打掃

● 清潔洗衣機

● 浴室天花板除菌， 打掃排水孔、浴缸加熱器， 並使用防霉煙霧劑

浴室天花板要定期除菌，也要定期使用防霉煙霧劑。天花板發霉時，黴菌孢子就會飄散至整間浴室，所以要在拖把噴上大量的酒精擦拭。

打掃洗衣機時，準備專門清潔縫隙的海綿會方便許多。先沾水後再擦拭溝槽，就能夠輕易取出髒污。百圓商店、藥妝店與無印良品都有販售。

★本圖、文經采實文化授權，摘自《家事常規化，無腦整理術》