英議員：西方忽視烏克蘭危機　若制裁恐「把俄羅斯推向中國」

▲俄羅斯去年10月起在烏克蘭邊境集結重兵，15日宣稱撤軍，但此說法未被北約國家採信。圖為俄軍裝甲車隊進入克里米亞。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

英國保守黨議員、國防特別委員會主席埃伍德（Tobias Ellwood）警告，西方國家之前忽視烏克蘭危機，未能適時提供基輔所需要的協助，如今再對俄羅斯實施制裁，只會把俄羅斯推向中國。

埃伍德目前身在基輔，他認為，烏克蘭真正想要的是軍事協助，「但我們視而不見，沒有考慮全局，沒有意識到『我的天啊，這不只是烏克蘭的問題，這裡還發生了其他事情。』毫無疑問，西方國家現在才體會這一點。」

埃伍德表示，他去年底就開始呼籲政府及北約採取行動，因為如果默許莫斯科發動攻擊，將對英國經濟造成「嚴重後果」，包括食物及天然氣價格。他認為，俄國隨時可能入侵，但現在派出北約部隊「太晚了」，應該考慮其他措施避免戰火，「我個人認為，國際社會很後悔沒有挺身而出，但我們仍可以採取行動。」

▲烏克蘭軍隊在東北部哈爾科夫（Kharkiv）進行演習。（圖／達志影像／美聯社）

埃伍德也表示，如果歐美對俄羅斯實施制裁，將成為普丁的最佳藉口，促使俄國遠離西方，與中國結盟；若莫斯科轉向北京，可能「對未來數十年的地緣安全造成巨大影響。」

俄羅斯15日宣布撤軍，但歐美國家尚未採信此說法，也沒有掌握任何可支持的情報或證據。英國議員海皮（James Heappey）直言，俄國撤軍是個「假消息」，過去48小時，更多俄軍往邊境推進，「如果我們錯了，那就太棒了，因為成千上萬的人民都不會死。不幸的是，我們看到的一切，很難讓人不沮喪。」

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