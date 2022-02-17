靠走路獨處！龍應台電繪18幅畫出書　每年「做一件超過的事」

▲作家龍應台創作首部圖文書《走路──獨處的實踐》，顛覆獨處的定義。（圖／時報出版）

記者林育綾／綜合報導

作家龍應台近來出版首部圖文書《走路──獨處的實踐》，顛覆了傳統對「獨處」的想像，她提到，獨處不見得是離群索居的獨自面壁，而她是以「走路」做為核心行為實踐，「只要走路，就一定是我的身體和我的『自己』單獨有約。」此外更期許自己每年「做一件超過的事」，如今她就電腦繪圖了18幅插畫收錄書中。

龍應台曾為台灣首任文化部長，2017年移居台灣屏東潮州鎮，開始鄉居，2021年開始在太平洋畔、台東都蘭山中生活。今年她推出首部圖文創作《走路──獨處的實踐》，提出了30個獨處的方式，也寫下40篇實踐獨處的經驗，同時電繪18幅畫。

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新書談「獨處」，卻顛覆了傳統的想像，她是以走路做為核心行為實踐，「只要走路，就一定是我的身體和我的『自己』單獨有約。」認為走路可以把人的「自己」從網路的綑綁中脫身，讓身體與心靈單獨而完整地相對。

她也說，獨處不見得一定是離群索居的獨自面壁，更可能是在行雲流水的過程裡和身邊的人的互動，「真正的課題在於，我心是否獨對宇宙萬物、人間眾生，是否一行一止之間覺醒、一聽一聞之時淡靜，是否無時無刻不在與身體裡頭那個孤獨的『自己』沈潛同行。」

而她更從60歲起給自己功課，每年至少「做一件超過的事」，現年70歲的她，原本自認不會畫畫，因一台iPad Pro而開始學習電腦繪圖軟體，沒想到一畫就深深著迷，還常常在夜半醒來畫到天亮，也開始嘗試用電繪配文章，因此誕生了這本圖文創作，不但唯一一場讀者見面會瞬間爆滿，更攻佔網路書店銷售即時榜冠軍。