選擇具雙重營養鮮乳　減少孩童室內外潛藏威脅

▲幫孩子勤洗手、戴口罩，想幫他們鞏固保護力還可以怎麼做？

圖、文／瑞穗極制鮮乳提供

無論防堵再如何滴水不漏，相信許多父母仍不免擔心內外環境威脅為家中孩童帶來的影響。除父母外出返家後的清潔與維持環境衛生外，孩童身處群體環境，面對外界的挑戰更是難以避免。如何為自己寶貝鞏固保護力，相信是許多父母在日常生活中至關重要的課題。面對關鍵的時期，知名小兒科醫師巫漢盟(阿包醫生)提醒，「保護力沒有調適期，平時就應養成習慣，調整孩童的保護機制，如每日均衡飲食、正常作息、注重衛生、適度運動、幫小朋友準備保留乳鐵蛋白和免疫球蛋白的鮮乳，補充雙重營養，就能讓保護機制正常發揮功能，爸媽也無須過度緊張。」

勤洗手、戴口罩、均衡飲食，內外兼顧面對外來威脅

除了勤洗手、戴口罩，降低可能接觸威脅的機會，更需要做好鞏固保護力的基本功。孩童體內原本就有對抗外來威脅的武器，父母可及早為了孩童的保護機制做更多準備。巫漢盟醫師建議，建立孩童自我保護屏障的第一步，來自均衡飲食，除了讓孩童攝取充足的營養，也可以補充有助鞏固保護力、保留乳鐵蛋白及免疫球蛋白的優質鮮乳。

乳鐵蛋白相當稀少而珍貴，每10公升的牛乳中，僅含有約1公克，其能與鐵結合，幫助營養在體內傳送；免疫球蛋白亦具有生物活性，是生乳中相當珍貴的成分，是能夠幫助維持健康的保護性蛋白。

有乳鐵蛋白及免疫球蛋白的鮮乳，雙重營養更完整，鞏固保護力

巫漢盟醫師提醒，乳鐵蛋白及免疫球蛋白，可以從鮮乳中直接攝取。鮮乳主要提供鈣質，且含有優質蛋白及礦物質，都是維持保護力的必要養分，可調節生理機能，因此鮮乳不僅有成長必需的營養素，若攝取保留乳鐵蛋白及免疫球蛋白的鮮乳，雙重營養更完整，保護力更多一層。

然而須留意目前市售鮮乳大部分採用超高溫殺菌法，因此乳鐵蛋白及免疫球蛋白幾乎消失，僅有少數採用72度C巴氏殺菌法的鮮乳，仍保留乳鐵蛋白及免疫球蛋白。

部分家長也擔心群體生活帶來的潛藏危機，巫漢盟醫師對此則進一步說明，寶寶出生6個月後，將開始依靠自身的保護機制發揮功能，除了飲食均衡，一歲後的孩子可適當飲用有乳鐵蛋白及免疫球蛋白的鮮乳，還要讓孩童適度運動培養體能，並養成良好的衛生習慣，不管爸爸媽媽還是孩童，記得勤洗手，減少病菌互相傳播；更要經常清潔、消毒居家環境和玩具，記得出入公共場所戴口罩等，就能減低外在風險，健康成長。





▲阿包醫生建議，小孩天天喝含有乳鐵蛋白及免疫球蛋白的鮮乳，雙重營養更完整，鞏固保護力。

（本篇內容由瑞穗極制鮮乳提供）