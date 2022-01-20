美研究指Delta流行期間　染疫後自然免疫力優於疫苗保護力

▲美國在Delta疫情期間染疫病患數高於全球。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一項19日公布的最新研究指出，去年全美經歷Delta變異株傳播最高峰時，「未接種疫苗染疫後痊癒的人」與「接種疫苗且從未染疫的人」相比，前者對COVID-19的免疫力會比後者高。

綜合外電報導，這項最新研究由美國CDC批准進行，主要研究自然免疫與疫苗保護的防護力差別。研究結果顯示「未接種疫苗的染疫者」比「接種疫苗的未染疫者」免疫力還高，雖然疫苗推出初期對COVID-19防護力相當高，但去年6月底至7月間Delta變異病毒在美造成新一波染疫高峰時，疫苗的各項防護數據都出現下降，不過去年10月3日當周，加州接種過疫苗且先前未染疫過的確診率，仍是尚未接種疫苗也未染疫過的病患的6分之1倍，在紐約則是5分之1倍。

自然免疫的結果更加驚人，加州未接種疫苗且曾經染疫的患者，確診率是未接種疫苗也未染疫過的人的29分之1倍，在紐約則是15分之1倍，顯示針對Delta自然免疫力是高於疫苗保護力許多的，類似數據也表現在住院率上。擁有最強防護力的人，則是完整接種疫苗且曾經染疫的人。

另一項由以色列在去年8月完成的研究也得出相同的結果，即在Delta變異株大流行期間，染疫過後的自然免疫力是高於疫苗保護力的。

不過美國研究報告的作者仍反對以感染為前提的群體免疫作為抗疫策略，因為代價太大，包括未接種疫苗者有高住院率風險、長期後遺症甚至死亡的機率也高，相較之下若病患已接種過疫苗，多數都呈現輕症或無症狀感染，住院率和致死率大幅下降。

CDC在聲明中表示病毒都會頻繁突變，COVID-19也不例外，同時指出研究過程中接種疫苗的保護力，與感染痊癒後的保護力也出現轉變，「疫苗仍舊是最安全的抗疫策略」。

不過這項研究的時效性也已落後，因為是在Omicron變異株變成美國主流病毒株之前，以及加強針開打前進行的分析，隨著Omicron成為強勢變異株，不論疫苗或是自然免疫的防護力都明顯下降。這項研究主要針對紐約和加州的情況進行分析，研究區間為2021年5月30日至11月30日。