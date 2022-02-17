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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸物價持續回落　1月份CPI年比增長0.9%

▲▼大陸春節消費首次破1兆人民幣。（圖／CFP）

▲中國大陸CPI年增0.9%。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中國大陸物價持續回落，1月份消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲0.9%，生產者物價指數（PPI）上漲9.1%。大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，1月份，大陸各地區各部門持續做好春節前重要民生商品市場供應，居民消費價格總體平穩。煤炭、鋼材等行業價格走低，則帶動工業品價格整體繼續回落。

中國大陸國家統計局16日上午公布，1月份，食品煙酒類價格年比下降1.8%，影響CPI下降約0.52個百分點。食品中，畜肉類價格下降25.6%，影響CPI下降約1.11個百分點，其中豬肉價格下降41.6%，影響CPI下降約0.96個百分點。　　

當月其他七大類價格年比六漲一降。其中，交通通信、教育文化娛樂、居住價格分別上漲5.2%、2.9%和1.4%，醫療保健、衣著、生活用品及服務價格分別上漲0.6%、0.4%和0.4%；其他用品及服務價格下降0.1%。

董莉娟指出，受節日因素影響，當月鮮果、水產品和鮮菜價格月比分別上漲7.2%、4.1%和3.1%。但從年比看，1月CPI上漲0.9%，漲幅比上月回落0.6個百分點。其中，食品價格下降3.8%，降幅比上月擴大2.6個百分點，影響CPI下降約0.72個百分點。

食品中，受去年同期比較基期較高影響，豬肉價格下降41.6%，降幅擴大4.9個百分點。非食品價格上漲2.0%，漲幅也比上月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約1.64個百分點。

當月非食品中，工業消費品價格上漲2.5%，漲幅回落0.4個百分點，其中汽油和柴油價格分別上漲20.7%和22.7%，漲幅均比上月有所回落。

此外，大陸1月份PPI年比上漲9.1%，漲幅比上月回落1.2個百分點。其中，生產資料價格上漲11.8%，漲幅回落1.6個百分點；生活資料價格上漲0.8%，漲幅回落0.2個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有36個，比上月減少1個。

主要行業中，價格漲幅回落主要有，煤炭開採和洗選業上漲51.3%，回落15.5個百分點；石油和天然氣開採業上漲38.2%，回落7.4個百分點；石油煤炭及其它燃料加工業上漲30.1%，回落6.3個百分點。

價格漲幅擴大的有，電力熱力生產和供應業上漲7.7%，擴大2.9個百分點；食品製造業上漲4.6%，擴大0.4個百分點；紡織服裝服飾業上漲1.1%，擴大0.5個百分點。

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