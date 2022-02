力挺台灣+為新疆發聲　NBA人權鬥士坎特獲諾貝爾和平獎提名

▲ 坎特目前是自由球員。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

NBA球星坎特(Enes Kanter Freedom)擁有人權鬥士之稱,不僅公開力挺台灣,也長期為香港、新疆權議題發聲,獲得諾貝爾和平獎提名,他也在推特上表示榮幸。

坎特獲諾貝爾和平獎提名,對此在推特上簡短回應,「我深感榮幸並虛心接受。有些時候挺身而出比你的下一份薪水更重要。」

他轉發的一則《大西洋》雜誌報導中提到,坎特過去一周來十分忙碌,他公開抵制北京冬奧,並無償為人權及教育基金會(FIRE)錄製推廣言論自由的廣告。挪威議會一名成員將他列入諾貝爾和平獎名單上,10日更有多達30名諾貝爾獎得主發表公開信,呼籲坎特過去效力的塞爾提克隊「與坎特一起站在歷史正確的一方」,而非將他釋出。

I’m honored and humbled to received the nomination for the Nobel Peace Prize. @NobelPrize



Sometimes taking a stand is more important than your next paycheck.https://t.co/ZjAPiHUoaD