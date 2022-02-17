力挺台灣+為新疆發聲　NBA人權鬥士坎特獲諾貝爾和平獎提名

▲ 坎特目前是自由球員。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom）擁有人權鬥士之稱，不僅公開力挺台灣，也長期為香港、新疆權議題發聲，獲得諾貝爾和平獎提名，他也在推特上表示榮幸。

坎特獲諾貝爾和平獎提名，對此在推特上簡短回應，「我深感榮幸並虛心接受。有些時候挺身而出比你的下一份薪水更重要。」

他轉發的一則《大西洋》雜誌報導中提到，坎特過去一周來十分忙碌，他公開抵制北京冬奧，並無償為人權及教育基金會（FIRE）錄製推廣言論自由的廣告。挪威議會一名成員將他列入諾貝爾和平獎名單上，10日更有多達30名諾貝爾獎得主發表公開信，呼籲坎特過去效力的塞爾提克隊「與坎特一起站在歷史正確的一方」，而非將他釋出。

I’m honored and humbled to received the nomination for the Nobel Peace Prize. @NobelPrize



Sometimes taking a stand is more important than your next paycheck.https://t.co/ZjAPiHUoaD — Enes FREEDOM (@EnesFreedom) February 16, 2022

坎特長期關注人權議題，力挺西藏獨立，要求解放香港和維吾爾族，去年11月更錄製影片強調「台灣屬於台灣人」，1月底還在IG貼出一段讚美台灣的畫面並寫下，「蔡英文總統是我的英雄，我迫不及待要拜訪台灣了！」

他在美國時間10日的NBA表定季中交易截止日被塞爾提克隊送至火箭，但火箭隊幾天後就將他釋出，使他成為自由球員。