「街友有家不回」一周坐5次救護車！他怨：被臭死　真相惹哭了

▲街友有家不回，背後原因心痛了。（示意圖／記者黃國霖攝）



網搜小組／劉維榛報導

2009年莫拉克風災帶走681條寶貴性命，其中一個家庭被淹沒，獨剩兩兄弟存活，弟弟因不堪打擊而開始酗酒，最後連家都不想回了，寧願選擇流落街頭，故事曝光後，讓一名消防替代役難過直呼「有些浪浪（流浪漢）的背後故事是很觸動人心的。」

一名網友在PTT表示，看完「新竹街友捐4百萬遺產贈消防車」的故事後，也想起他以前在消防隊當替代役的經歷，一名街友常常醉倒路邊，明明有遮風避雨的家，卻堅持不回家，平均一周會被叫4至5次救護，原PO與學長姐看到他，都能秒叫出街友的名字，就連身份證字號也能倒背如流。

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原PO緩緩道來，由於民眾叫救護實在太頻繁，而街友其實有一位哥哥，索性就與對方要了聯絡方式，「常常協助的員警，都很驚訝我們對他的個資掌握的這麼清楚。」

原PO坦言，該街友又臭又髒，渾身都是尿騷味，「一開始真的滿X的，待在（救護車）後面不打開窗真的會被臭死。」但說也奇怪，分隊上的學長姐卻對該位街友的態度，與其他流浪漢的態度特別與眾不同，原來背後真相心酸了。

「這位浪浪就是小林村受災戶之一。」原PO一問才得知，2009年莫拉克風災（八八水災）重創家園，他們一家大小全喪命，只剩下街友與哥哥活命，「從那個時候開始，精神有些異常，變得很無謂且開始酗酒，但本性善良，卻也從不傷害人，跟一般自己叫救護，想去醫院躺床的浪浪還是有很大的區別。」

面對家人一夜驟逝，這種椎心之痛任誰也難以承受，讓原PO心疼直呼，「有些浪浪的背後故事是很觸動人心的。」話鋒一轉，原PO說道，街友常常叫我們不要送他醫院，然後很怕哥哥，但每當喝得爛醉又不肯離去時，他們就會威脅直呼要打給哥哥，「他就會很快的爬起來立正站好，但因為太醉了，又馬上倒下去，其實也滿可愛的。」

從那以後，原PO直言，自己會有更多的同理心，「對他的態度也改善滿多的，多少有同情的意味在吧，有些浪浪是真的很鬧，但更多的是有家不願意回去的，也有聽過田橋仔在當浪浪的。」

揪心故事曝光後，把底下網友惹哭了，「人家流的不是浪，是人生經歷」、「這不是火神裡的劇情」、「人生啊」、「浪浪別哭」。