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健保部分負擔調漲內容曝！慢箋取消免費　最快上半年實施

記者黃翊婷／綜合報導

健保部分負擔確定將有重大變革，最快今年上半年上路！此次的調整內容包含，一般藥品部分負擔由最低100元自付20元調整至300元自付40元，慢箋藥品的部分負擔也不再是免費，另外，檢查檢驗費若是超過額度，將依比率收取費用。

▲▼衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲健保部分負擔確定調整。（資料照／記者呂佳賢攝）

健保費率去年調漲，藥品部分負擔怎麼調整，便成了今年的重頭戲。依照健保署去年的規劃，藥品費用在300元以下，可能會收取40元的費用，若超過300元，每多100元則加收20元，最高上限為200元。

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根據《中時新聞網》報導，藥品部分負擔將由目前最低100元自付20元調整至300元自付40元，醫學中心的藥品部分負擔上限為300元，其餘為200元；而慢箋藥品的部分負擔也不再是免費的，第一次會收取看診一般藥費，第二、三次之後若是到醫學中心就診，將收取100元費用，但前往藥局或區域醫院層級以下則不用額外收費；另外，檢查檢驗費若是超過額度，也會依比率收取費用。

其實在今年2月初便傳聞健保會將開會討論健保部分負擔調整一事，據了解，下週五（25日）就會進行會議討論，若確定方案，最快今年上半年就能正式上路。

▲醫院,門診,掛號,領藥,輪椅,排隊領藥,老年,生病,病房,走廊,健保,醫療,終生照護（圖／姜國輝記者攝）

▲民眾未來就醫藥品部分負擔可能會增加。（資料照／姜國輝記者攝）

由於衛福部長陳時中2020年底拍板2021年健保費率，最後決定取健保會陳送兩案的中間值5.17％，單身勞工每月保費將從現行564元調漲至622元，增加58元；一家三口則從1693元調漲至1866元，每月需多負擔173元。

原本各界以為今年恰逢地方選舉加上新冠肺炎疫情延燒，影響重大的健保部分負擔調整會延後進行，沒想到隨著疫情趨緩，健保的議題再次成為關注焦點。若陳時中年底宣布參選地方選舉，這波調整可能會是他擔任衛福部長期間最後一次的健保調漲方案。

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