重視心理健康刻不容緩　正向心理科學提供當代人們另一種解方  

▲憂鬱症造成人類失能狀況嚴重，現代人更加重視心理健康。（圖／翻攝自PEXELS）



記者張惠媛／綜合報導

根據世界衛生組織研究指出，憂鬱症為2020造成人類失能的疾病第一名，此趨勢令人們更加重視心理健康，而《正向心理科學臨床實務》為集合13個國家、共48位專家的研究與經驗，針對每項精神疾病提出可行的建議、方法及步驟，用更多元的觀點闡述心理治療領域，提供當代人們另一種解方。

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作者：艾瑞克．梅西亞斯、哈米德．佩塞施基安、康斯薇露．卡甘德

摘自：啟示出版《正向心理科學臨床實務》

●精選書摘



當代病因模式

憂鬱症病因架構包括生物模式（如基因及演化）、精神分析、心理動力行為及認知模式。

生物模式：生物模式假說認為生物氨缺乏或不平衡與臨床憂鬱症相關，如兒茶酚胺（正腎上腺素）、吲哚胺（血清素）。目前基因證據顯示有一種可能的觸發因子，然而還無法確切認定是否具有遺傳性。有一種用來解釋憂鬱症的演化模式，認為我們的大腦帶有負向事件偏見的演化基礎，因而採過度預估威脅，成為一種避免危險及提升存活機會的策略。



心理模式：心理模式包括轉而向內的攻擊模式、客體失落模式（亞伯拉罕－佛洛伊德Abraham-Freud）、以及失去自尊模式。認知模式（貝克）則假設負向歸因型態，如無助感、無價值感及無用感等思考會產生對事件的解讀偏見。習得的無助模式（塞利格曼）則假設憂鬱症的傾向導因於不斷重複過去難以控制的無助經驗。

正向精神醫學角色

從上述討論，可看出憂鬱症精神病理之病因模式顯然尚未達成結論，因此尚未出現一種相當清楚的基因、生物或心理／社會指標。但由於憂鬱症生物模式快速竄起，形成抗鬱劑對憂鬱症治療的廣泛普及性，也出現不少爭論。抗鬱劑對一半到三分之二個案有一定的治療效果，特別對重鬱症。然而在大部分個案效果還是有限，甚至很多年輕重鬱症患者對抗鬱劑的效果跟安慰劑的效果相當。有必要指出，抗鬱劑的臨床研究主要聚焦於降低憂鬱症之症狀，而不是更廣泛的潛在預後，例如日常生活功能的改變、認知能力及生活品質等。

一種整合性模式應該最適合被用來了解及治療憂鬱症的取向。因此正向精神醫學開啟此種可能性：精神病理不是用來理解及治療憂鬱症的驅動力量，相對應該強調希望、樂觀、感恩或其他能扮演強力的保護因子，來對抗基因的脆弱性與憂鬱症的觸發壓力源。

一項針對六次網路為基礎的正向心理介入法的成效研究，結論認為兩種治療活動「以新方式運用招牌優勢」及「三件好事」，能增加幸福感及降低憂鬱症狀長達六個月。另外一項有效的介入為「感恩拜訪」，能達成正向改變持續一個月。在一項大型安慰劑控制之臨床研究中，有四分之一被治療的病人是憂鬱症患者，正向心理治療被認為是一種多元取向的有效療法，能長期降低症狀。最終一項針對向心理介入的後設分析研究結論認為，它們能提升幸福感及降低憂鬱症狀，因此建議醫師應該結合正向心理技巧，「特別用於治療憂鬱症案主 」。

★本圖、文經啟示出版授權，摘自《正向心理科學臨床實務》