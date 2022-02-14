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元宵節必吃「5大強運食物」！命理師曝「補財庫」法：吃對旺整年

明天就是元宵節，民眾可把握明天的改運、增強運勢的機會。（圖／報系資料照片）

▲明天就是元宵節，民眾可把握明天的改運、增強運勢的機會。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

明天（15日）就是一年一度的元宵節，也象徵著農曆新年即將告一段落。被稱為上元節的元宵節，也是的祈求好運、財運最好的時機之一。命理專家孟冠辰老師從道教觀點表示，每年農曆元月十五日，道教的廟宇都會舉辦改運、補運、補財庫的活動，而除了祈福，他建議民眾當天除了到廟裡參與祈福活動，也可透過食補方式，幫自己接下來的一年，增添好運與財運。

孟冠辰老師分享，在元宵節當天，建議吃的五大增強運勢的食物：

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1、湯圓：吃湯圓祈求全家團圓，事事圓滿如意。

2、生菜：生菜諧音「生財」，可吃生菜祈求財運亨通。

3、餃子：餃子因形狀像元寶，因此吃餃子象徵吃進元寶，招財進寶

4、麵條：吃麵條象徵增福壽，喜慶綿綿不斷。

5、年糕：吃年糕，象徵運勢年年高升。

而命理老師艾菲爾，也在臉書粉絲團中建議，元宵節當天吃三或三的倍數數量的湯圓，象徵「三陽開泰」。至於適婚年紀的男女，也可趁元宵節祈求姻緣，建議可以去月下老人廟拜拜，請姻緣紅線，緣錢帶身上，有助在新的一年求得好對象。

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