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目標「世界最大的屁股」！27歲女狂砸400萬豐臀…卻找不到男友

克朗做了5次提臀手術，但卻吸引不到異性。（圖／翻攝自IG）

▲克朗做了5次提臀手術。（圖／翻攝自IG）

圖文／CTWANT

為了符合自己或是外界對自己的期待，不少人都會去做整形手術，像是這名27歲的女子克朗（Natasha Crown），她的目標是擁有全世界最大的屁股，甚至為此不惜一切，砸下15萬美元瘋狂提臀，只可惜，這卻讓她交不到男朋友，不少男生都被她的巨臀給嚇跑了。

據《紐約郵報》報導，克朗經歷了5次巴西提臀手術，不過很可惜，這些手術並沒有幫她吸引到任何一位異性的目光，她說：「我上一段戀情是在7年前，我相當極端，所以我認為大家都很怕我。」

克朗最近被安排與一名男子相親，不過正如她所料，對方被自己的巨臀給嚇跑了，沒有打算再一起出門約會，她說：「我明白，這屁股對他來說太大了，這個厚度以及曲線都太過頭了，我們得繼續前進，希望我能找到一個合適的人。」

克朗做了5次提臀手術，但卻吸引不到異性。（圖／翻攝自IG）

▲克朗希望能找到一個「合適」的人。（圖／翻攝自IG）

雖然因巨臀無法交到男朋友，但克朗沒打算停止豐臀，前5次手術花了15萬美元（約新台幣418萬元）的她，現在打算安排第6次豐臀手術，她說：「我將會擁有全世界最大的屁股，這是我的目標，我會實現它，在我20歲的時候做了第1次手術…第6次很快地就會開始。」

除了提臀外，克朗在其他身體部位也做了一點加工，像是豐胸、豐唇等等，不過她依舊最喜歡自己的屁股，「我的屁股讓我看起來很性感，也讓我感覺更強大了。」

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