曾讚陳時中酒量好！前新北縣立醫院心臟科主任收賄判刑

▲新北市聯合醫院前主任陳識中，涉嫌收賄，二審判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳銘峯／台北報導

新北市聯合醫院心臟內科主任陳識中，去年疫情期間因網路瘋傳他與衛福部長陳時中脫罩喝酒，還大讚「部長好酒量」，聲名大噪。但他在2008年起辦理醫院相關設備招標案時，竟向廠商收賄上千萬元，遭提起公訴。一審重判12年，案經上訴，高等法院15日仍將他判刑。可上訴。

臉書「爆料公社」去年11月間出現一段男女喝酒歡唱的影片，當時疫情並未完全解封，影片主角是衛福部長陳時中，除了唱歌沒戴口罩外，還接過一旁男子遞來的一杯酒，一口飲盡。男子隨即大叫讚「部長好酒量！」事後衛福部隨即發布聲明，強調這是2020年6月間拍攝的影片，當時並無疫情限制，所以陳時中並未違反相關規定。經過網友調查後，發現影片中大讚部長酒量的男子，是前臺北縣立醫院心臟內科主任醫師陳識中，涉及多起刑事案件。

陳識中後來改名為陳世瑀，他因為新北市聯合醫院前院長沈希哲，為了籌設心血管照顧中心，2008年9月借調時任萬芳醫院心臟科醫師的陳識中，期滿後陳男繼續留院受僱，擔任心臟內科主任，負責籌備該院心血管照顧中心等業務。檢方起訴指出，他2009年3月1日至2010年10月18日間，辦理醫院多起設備租賃、採購案件，涉嫌收取廠商賄賂。檢方提起公訴，一審法院將他重判12年。

案經上訴，高等法院二審審理後，認為他在「高階心臟彩色超音波儀採購案」中收取廠商賄賂57萬元、「全頁式解析心電圖機採購案」收取賄賂5萬元、「24小時心電圖分析系統採購案」收取賄賂15萬400元、「手提式心臟血管彩色超音波機組採購案」收取賄賂36萬2857元。最後更在「心血管照護中心租賃採購案」中，大收廠商賄賂1155萬4400元。此外，被檢警單位查獲時，他還匯款200萬元進當時女友的帳戶中，試圖隱匿犯罪所得。

高院因此認定他犯下6項罪名，分別判刑1年4月到2年6月不等的刑期，並沒收犯罪所得。他犯案部分仍可上訴第三審。此外，沈希哲也遭提起公訴，但一二審均判處他無罪。

▼鄭麗文揭陳識中（紅框處）曾被依《貪污治罪條例》購辦公用器材收取回扣罪，一審重判12年。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）