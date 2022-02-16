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持10元硬幣結帳遭拒收！內行見「滿版圖案」驚曝價值：搶翻

▲▼原PO結帳付10元硬幣卻被拒收。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲原PO拿這枚硬幣去消費，卻被以「太特別」拒收。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

實習記者林郁婷／綜合報導

店家收到偽鈔案例層出窮，為了自保通常看到特殊款式鈔票或硬幣，商家可能會選擇拒收。就有一名網友表示，近日他到超商購物，結帳時拿了一枚10元硬幣卻被店員以「太特別」為由拒收，要求換一個，讓他非常不解「這個10元不能買東西嗎？」於是決定上網求助。釣出大批網友驚呼回應，「這是88年發行的紀念幣」，目前一枚的價值為400元。

一名網友在「爆廢公社二館」發文表示，自己拿了一些硬幣到超商買東西，沒想到結帳時店員將其中一枚10元硬幣退回給他，並說該硬幣太特別，希望他能更換一個，令他十分不解，「我記得這個不是一般10元一樣嗎？背面也是有寫10元啊，不能拿來買東西嗎？」

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從他分享的照片可見，這枚10元硬幣表面並非熟悉的梅花圖案，而是上頭鑄有許多不同面額像是「伍角」、「壹圓」、「拾圓」的硬幣圖案，以滿版的方式排列，上方還刻著「中華民國八十八年」鑄造。

▲▼ 0）

▲硬幣為中華民國88年發行的紀念幣。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文一出引來許多網友關注，有知情者立刻認出這是中華民國88年發行的紀念幣，直言這硬幣很值錢，「這是紀念幣，還有很多種」、「紀念幣屬可流通的貨幣，店員應該是沒看過才會這麼說」、「我可以跟你換，這顆很值得珍藏耶」、「我還想要這個一直拿不到咧」、「這是真的硬幣啊！網路喊到一枚400元了」、「這個量很少，可以收集，如果不欠那10元花費，就留起來吧」。

原PO看了網友的回覆才恍然大悟，回應表示，「原來這個不常見啊！好多人要換，我不缺10元啦！所以就留作紀念了，謝謝大家的回覆」。

▲▼這枚硬幣是慶祝新台幣發行50週年的紀念幣，價值400元。（圖／翻攝自中央造幣廠網站）

▲這枚硬幣是慶祝新台幣發行50週年的紀念幣，價值400元。（圖／翻攝自中央造幣廠網站）

根據中央造幣廠網站資料顯示，這枚硬幣為10元紀念幣，正面還刻有「新台幣發行五十週年紀念年」和「1949-1999」，發行時間是民國88年6月22日。

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