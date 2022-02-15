2個月電費576元！網驚怎辦到的　神人曝平常只用「2電器」





▲原PO今年沒開暖氣，其他電器使用也很節省。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

一名女網友在臉書貼出家裡冬天的電費單，2個月不到600元，立刻引起其他網友驚呼「好省哦」！有人說家裡非夏季電費也有2000至3000元，好奇原PO是怎麼省的，原PO則表示平常基本上只會用到冰箱和燈。

原PO在臉書「爆廢公社二館」發文，「這是我家12月至1月，2個月電費，還算便宜吧」！她表示家裡平常只有1到2人住，這2個月的電費僅需576元。

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▲網友冬天2個月只花576元電費。（圖／翻攝臉書「爆廢公社二館」）

許多網友很驚訝，「真的假的」、「我都1000多」、「怎麼辦到的」、「我家電費非夏天兩個月也都要2000、3000呢....妳家好省」、「我多妳一點，1個0。」原PO表示今年入冬以來就沒有開過暖氣，平常基本電費也只有日光燈和電冰箱，另外她再秀出該期用電只有328度，相當於一度電1.76元，每日平均度數則是5.56度。

還有網友表示之前錯拿鄰居電費帳單，不小心拆開來看發現竟然只有399元，「我嚇得眼睛一直瞪很大，我想說我們的帳單什麼時候這麼便宜過。」

另外一名家裡4個人、2隻貓的網友表示自己家除了一般用電外，每天還會開除濕機、洗脫烘衣機和空氣清淨機，家裡冰箱也是很大台的，這期電費只要1840元，「我也覺得滿省的」。