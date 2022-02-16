快訊／感染源不明新北設計師定序出爐　與桃機同序列關聯性待調查

記者嚴云岑／台北報導

先前確診的桃機航警13日曾到兒子家拜訪，4歲孫女今確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，航警研判是遭境外移入傳染。醫療應變組副組長羅一鈞另提到，新店設計師與桃機傳播鏈同序列，目前新北手搖飲、房屋行銷用餐職場群聚與樹林電子廠都是桃機相關，但由於確診者分佈在台北市與新北市，是否與板橋、樹林有足跡重疊還有待釐清。

桃園市長鄭文燦上午召開疫情記者會，經匡列同住家人疫調後，發現與航警孫子也驗出陽性，因此教育局緊急通知該生就讀的幼兒園進行全員採檢，包括師生與陪同家長，目前人數約331位，後續不排除還會增加；鄭文燦指出，為確保幼兒園安全、避免傳播鏈，今該園停園停課、全員採檢。

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▲航警案19763(圖右上)傳染給孫女。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增67例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及53例境外移入(16例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲。

截至目前國內累計6,052,334例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,032,319例排除)，其中19,732例確診，分別為4,336例境外移入，15,342例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案19601本土個案改判陰性)，累計131例移除為空號。

2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲今日新增14例本土個案。（圖／指揮中心提供）