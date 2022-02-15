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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更生人服務專線助出監安置與順利返鄉

▲▼更生保護會更生人服務專線。（圖／財團法人臺灣更生保護會提供）

▲更生保護會「0800-788595」專線助更生人出監後能順利返鄉或緊急安置。（圖／財團法人臺灣更生保護會提供）

每逢農曆年節期間，更生人及其家屬因無家可歸、貧困急難及缺乏旅費無法返鄉過節者，透過「0800-788595」專線求助，更生保護會即刻啟動協助網絡，避免彼等因生活危難而觸犯法律。

111年度農曆春節年假長達9天，本會各地分會已先行調查轄區矯正機關預定於春節期間出監之更生人名冊，若需協助安置、護送返家及醫療服務者，提前聯繫相關收容、醫療及社福機構，進行前置準備工作，使其出獄後能順利返鄉，安心過年。

本次農曆年節，服務專線24小時不打烊，期間接獲十幾位個案求助、諮詢電話，經協助已順利解決其困境。特別是除夕前一天，遇一個案剛出監卻返家不成而撥打專線求助，因國內Omicron疫情升溫，安置前需進行PCR檢測，以保障住民雙方安全，更生保護會宜蘭分會黃主任即刻查詢離個案最近且得以進行PCR檢測之醫院，並趕往醫院協助安排；並同步更生保護會基隆分會王副主任亦與基隆向上學苑佟主任取得聯繫，於當天下午檢測結果出來前，前往宜蘭與個案會面，協同宜蘭分會黃主任等待檢測結果（陰性），並接送個案返回基隆向上學苑安置。

更生保護會與亞杜蘭關懷協會合作發揮即刻救援行動，協助個案檢測、安置、飽食等緊急需求，免於個案流落街頭。（本文轉載自臺灣更生保護會2022年2月《甦活人生電子報》

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