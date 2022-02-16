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陸軍下士拍多P、誘姦老婆A片！母認證：我兒子...提告拚復職吞敗

▲▼軍人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陸軍機械化步兵徐姓下士，在服役期間因拍攝成人片，被軍方發現後慘遭撤職，其怒提行政訴訟卻慘敗。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／台北報導

陸軍機械化步兵徐姓下士，在服役期間參與成人影音平台拍攝，被軍方發現後，徐男遭人評會依「妨害善良風俗（裸露身體）」規定，將徐男撤職，並停止任用3年。徐男不服，提訴願未果後，再向行政法院怒提訴訟；台北高等行政法院審理後，判徐男敗訴。

徐姓下士在服役於陸軍機械化步兵期間，參與國內知名成人影音平台影音拍攝，演出劇情更涉及「婚外情、誘姦老婆，發展多人性關係」等內容，內容被軍方發現後，怒對徐男做出撤職並停止任用3年的處分。徐男不服，向國防部提訴願未果後，再向台北高等行政法院怒提行政訴訟。

徐男向法官指出，他拍攝成人影片時，僅是因為自己一時不慎初犯，何況拍攝過程中自始至終更未出現任何與國軍有關的圖騰或資訊，他也沒在影片中展示真實姓名，主張並未直接影響國軍軍譽，且他從軍6年以來，歷年考績優異，加上他已有悔意，希望能有改過自新的機會。

但軍方強調，徐男在違失行為時，擔任單位士官幹部，且已在部隊服役5年，並非缺乏社會經驗，衡諸常情，不是所有人都能隨意了解成人影片拍攝管道，並有機會參與成人影片拍攝，從影片來看，徐男在拍攝過程中全程意識清晰，且對於拍攝環節具充分認識，顯然在事前就已看過劇本，做足準備後才進行拍攝。

軍方痛批，徐男拍攝的劇情內容更涉及「婚外情、誘姦老婆，發展多人性關係」等違背一般道德觀念的劇情，徐男身為士官幹部，應以身作則，卻投入成人影片拍攝，破壞長官威信與士官階級信任服從關係；至於徐男主張未在成人片裡透露真實姓名與國軍圖騰等相關訊息，軍方表示，由於徐男所拍攝的成人片發布在無需會員及帳號登入即可點閱的網站，只要是和徐男相識的人都能知道徐男的身分，嚴重毀損國軍形象，而徐男東窗事發後更矢口否認，直到訴願階段才坦承違失行為，顯然毫無醒悟之心。

台北高等行政法院審理後指出，徐男參與成人片拍攝的影片發布後，遭人轉傳至軍方非公務LINE群組，徐男雖未散布流傳成人片，但該片發布平台卻為不特定人士皆可隨意觀看閱覽，更無須帳號密碼登入，其拍攝成人片已構成國軍風紀規定，有損軍譽情節重大之妨害善良風俗行為，顯見徐男的說法顯然為卸責之詞。

法官同時也審酌人評會審議程序，認為人評會在懲處前，已充分給予徐男陳述意見與申辯機會，委員經討論後也全數通過應給予徐男最嚴厲的懲罰處分為適當，而徐男在徐母已指認成人片的演員就是徐男的情形下，卻仍然否認有何拍攝成人影片行為，可見其沒有深刻反省自己的過錯等情，有人評會會議紀錄關於與會委員之討論紀錄可佐，認為人評會所做出的結果難謂有何違反比例原則之處，判徐男敗訴。全案仍可上訴。

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