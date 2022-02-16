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他靈堂前騎車「感覺快窒息」　媽求觀音菩薩！神奇事發生

▲遺體化妝室,大體化妝,停屍間。（圖／記者林世文攝）

▲原PO分享小時候的親身經歷。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友回憶小時候在別人家靈堂前騎腳踏車，結果事後感受到一股令人窒息的氣氛，全身發抖、講話結巴，被媽媽帶到神桌前，祈求觀世音菩薩、關聖帝君和土地公去除穢氣，才恢復正常。有人指出，看到靈堂一定繞道。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，想起小學時，父親工廠旁的住戶搭起靈堂辦喪事，當時什麼都不懂，就在人家的靈堂前騎單車，騎了很久一段時間。而原PO父親忙於工作，也沒有出來制止他。

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原PO表示，到了晚上睡覺時，突然覺得很安靜，明明知道家人在浴室洗澡，卻寂靜到嚇人，一股令人窒息的氣氛瀰漫客廳及房間，再來他身體開始發抖、講話結巴，持續了一段時間。

▼原PO媽媽請觀音菩薩去除穢氣。圖為龍山寺觀音菩薩。（圖／翻攝龍山寺官網）

龍山寺觀音菩薩。（圖／翻攝龍山寺官網）

「我媽發現不對了，問我今天有在哪裡玩？」原PO指出，他照實交代在人家靈堂前騎車，「我媽把我帶到我家神桌觀音菩薩、關老爺、土地公前，用崖柏香（淨香）在我身上、頭上繞啊繞的，請祂們幫忙去除我身上的穢氣。」

原PO回憶，神奇的是，就這麼一下子，狀況就解除了，他完全恢復正常，現在回想起來，應該是對人家不尊重，才會發生這樣的狀況。對此，有網友留言，看到靈堂一定繞道。

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