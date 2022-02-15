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發布超過5年　iPhone 6 Plus成官方認證「過時產品」

▲蘋果將iPhone 6 Plus列為過時產品。（圖／取自MacRumors）

▲蘋果將iPhone 6 Plus列為過時產品。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

被譽為一代神機的iPhone 6系列，備受許多果粉喜愛，也有許多人直到今天都還在使用，不過在蘋果最新的「老式和過時產品列表」中，出現了iPhone 6 Plus，這台手機距離發布已經過了5年的時間。

根據外媒MacRumors報導，iPhone‌ 6 Plus 於2014 年 9 月與 ‌iPhone‌ 6 一起首次發布，並在 ‌iPhone‌ 7 和 ‌iPhone‌ 7 Plus 推出後於 2016 年 9 月停產。‌iPhone‌ 6 Plus 的姊妹手機‌iPhone‌ 6 目前不在復古清單上，主因是它的銷售時間更長。

蘋果在 2017 年重新推出了 ‌iPhone‌ 6 作為中階iPhone‌，當時消費者可以在 2018 年 9 月之前購買，因此，iPhone 6還需要兩年左右的時間才會成為「過時」產品。

iPhone 6系列在全球都大受歡迎，全系列全球賣出約2.2億支，其中被列為過時產品的iPhone 6 Plus在台灣就賣出54.5 萬支，但早在 2019 年，隨著 iOS 13 的推出，蘋果就停止支援 iPhone 6 和 6 Plus 的軟體更新。

‌iPhone‌ 6 和 6 Plus 是第一款支援Apple Pay的手機，且是蘋果首次提供多種尺寸的 iPhone‌。自 ‌iPhone‌ 6 和 6 Plus 推出以來，蘋果就一直在繼續採用多尺寸發布策略。老式產品列表包含蘋果在5到7年前停止銷售的設備。蘋果為這些產品提供長達 7 年的服務和零件，但維修需要視零件供應情況而定。

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