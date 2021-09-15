iPhone13輸了！果粉死守「6年前神機」　屌打信仰：換電池再戰1年

▲iPhone 13 Pro有石墨色、金色、銀色及遠峰藍4種顏色。（圖／翻攝蘋果發表會直播）



網搜小組／劉維榛報導

iPhone 13系列新機問世，但不少果粉對於這次新機規格卻是評價兩極！一名網友表示，熬夜看完蘋果發表會後，認為根本是「買相機送手機」，讓他換機的慾望秒退散，更自嘲繼續使用「iPhone12 Pro Max就好了！」文章曝光後，不少果粉也坦言，「我覺得我的iPhone 6屏幕修一修，還能撐個一年！」

一名網友在臉書《爆廢公社公開版》失望直呼，「看完整個（發表會）直播的心得...『買相機送手機』，還是乖乖用iPhone12 Pro Max就好了。」

一派網友聳肩回應，「每一年一堆人都在罵，開賣了還是真香」、「目前正在用12 Pro Max的我，除了相機...我覺得功能對日常生活沒差」、「攝影真的很誇張，但用不到攝影的人基本上12就很夠用了，不過我是iPhone 8，同規格13跟12只差100美金的狀況下，應該還是會買13吧，可以撐完整的五年，比較讓我驚訝的是，竟然沒有繞過13這個數字，蘋果真的很猛，13總算被平反了」、「藍色蠻好看的，不過真的比起來沒特點」、「不用換啦，13最大的升級就只有電量」。

▲許多果粉直呼，iPhone 6系列換電池依舊好用。（圖／記者洪聖壹攝）



有趣的是，被封為神機的iPhone 6系列，仍有一票果粉死守，笑虧寧換電池再用，也看不上 iPhone 13系列新機，「iPhone 6現役中，打算用到手機掛掉再換」、「看完整個直撥的心得，我覺得我的i6屏幕修一修還能撐個一年」、「好想要有指紋辨識喔喔喔，i6s路過」、「蘋果可以用很久，不追求用不到的功能，其實6就很好用了」。

本站也曾報導《果粉為何死不換舊機 丟不掉i6s的五大原因曝光》，明明已是6年前的老舊機款（2015年9月9日發布），卻被外媒列為值得入手，5大原因曝光，包括：iPhone 6S是最後一款配有3.5mm耳機插孔的iPhone型號、保有原始Home鍵、是第一款包含許多目前仍在iPhone中使用的功能的產品、機體輕薄+價格便宜、iOS 12系統更新幾乎就像蘋果希望你保留舊手機一樣。

事實上，iPhone 13雖然沒有完全取消瀏海設計，不過已較前代縮小20%，獲得更多螢幕空間。至於電池部分，iPhone 13相較於前代，增加2小時續航力，iPhone 13 Pro可多1.5小時的續航力，iPhone 13 Pro Max多2.5小時續航力。

《ETtoday新聞雲》也整理出價格懶人包《「iPhone 13全系列」價格、顏色一次看 果粉嗨：最便宜不到2萬3》，機款／顏色／容量／價格如下：

iPhone 13 mini

粉紅色、藍色、午夜色、星光色、紅色（PRODUCT）



128GB｜2萬2900元

256GB｜2萬6400元

512GB｜3萬3400元

iPhone 13

粉紅色、藍色、午夜色、星光色、紅色（PRODUCT）



128GB｜2萬5900元

256GB｜2萬9400元

512GB｜3萬6400元

iPhone 13 Pro

天峰藍色、銀色、金色、石墨色



128GB｜3萬2900元

256GB｜3萬6400元

512GB｜4萬3400元

1TB ｜5萬400元

iPhone 13 Max

天峰藍色、銀色、金色、石墨色



128GB｜3萬6900元

256GB｜4萬400元

512GB｜4萬7400元

1TB ｜5萬4400元

▼iPhone 13最低2萬2900元就能入手！（圖／翻攝蘋果官網）