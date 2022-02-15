中共民航機、軍機闖空域後　東引、東沙3月例行實彈「忠義操演」

▲大陸無人機疑似飛越東引島。（圖／翻攝東引大小事）



記者陶本和／台北報導

中國一架雙槳定翼飛行器日前在連江縣東引空域現蹤，引起各界關注。不過，在此事發生後，軍方3月例行性實施「忠義操演」，國防部15日強調，東引的防衛性武器實彈射擊屬於例行性的演練，並沒有針對性。

馬祖列島東北端的東引島上空日前出現不明飛行器，許多民眾都有目擊，被懷疑是對岸無人機。中華戰略學會研究員張競甚至分析，「事情大條」認為共軍已有能力管控無人機至金馬各島，比起共機在台灣西南海域的活動，這更是「侵門踏戶」的空防危機。

對此，陸軍東引地區指揮部事隔一天後表示，防區於5日下午2時45分，發現不明飛行器掠過區域上空，即依規定應變處置，經比對研析，該機為民用型定翼雙槳飛行器，在短暫進入防區上空後即離開。

在此事發生後，軍方於3月舉行例行性「忠義操演」，國防部表示，東引的防衛性武器實彈射擊屬於例行性的演練，並沒有針對性。

國防部強調，金、馬防部、東引地區指揮部等外離島地區，每年均會定期實施建制暨防衛性武器實彈射擊訓練，東引預訂在3月份將實施的忠義操演，即為例行性的實彈射擊演練，目的在強化外離島的應處作為，落實戰訓合一的目標。