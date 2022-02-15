轉傳不實疫調被要求檢討　護理師反告上級求償10萬敗訴

▲屏東去年5月疫情一度緊張。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

屏東縣政府衛生局疾病管制科徐姓護理師在去年5月間新冠肺炎疫情嚴峻時，涉嫌將尚未確認的疫情資料，傳給潮州衛生所的林姓護理師，後來又外傳給社群和議員，引發軒然大波，事後疾管科高姓科長要求徐寫檢討報告，卻反而被徐認為名譽受損而提告求償10萬元，但法院審理後認為徐的名譽並沒有受貶損、貶抑，判徐敗訴。

判決書指出，去年5月間，屏東首例確診案3037的65歲退休男子四處趴趴走，引發高屏兩地超過10人確診，任職屏東衛生局疾管科的徐姓護理師把未經證實的疫情調查資料，轉傳給潮洲衛生所林姓護理師後，被林女再轉傳到潮州社群網站及議員，引發地方恐慌。

屏東衛生局事後展開追查，確認不實的疫調圖卡是由徐女傳出，疾管科高姓科長在LINE群組裡強調「再次重要通知，本群組相關訊息請勿轉傳亂傳」，徐姓護理師則回說「請潮州林姓承辦人確認相關資料」、「她也補充些資料」，高姓科長再回「誰准你把圖卡傳出去？」、「請您提出未經核准就轉傳疫情資料的檢討報告」。

兩人在群組開火後，徐姓護理師不滿高姓科長在群組裡罵她，且要她寫檢討報告，認為尊嚴和名譽受損，提告求償10萬元。

高雄地院審理認為，高姓科長要求徐姓護理師寫檢討報告是職責所在，且經過衛生局局長指示辦理，難認有侵害徐的名譽，且為了防疫公益要求徐提出報告屬適法行為，就算徐在主觀上有不高興，也不能認為徐的名譽在客觀上有何特別受貶損、貶抑之處，因此駁回徐的請求，判她敗訴，全案可上訴。