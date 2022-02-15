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高中同學19人在矽谷！外科醫自曝「薪水被海放」　狂勸別選醫學系

▲桃園市陳姓婦產科醫師去年11月為女子診斷有漏尿問題，後來進行陰道修補手術時，麻醉與手術同時進行，導致女子一度命危，事後被救回卻成植物人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有網友表示，工程師的薪水和工時生活都贏過醫師。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊晏琳／綜合報導

醫師是許多人嚮往的職業，然而卻有醫師跳出來勸世，有能力的人選讀電資，絕對是比較好的選擇。表示自己當年高中班上46位同學，就有19位在矽谷工作「薪水、工時生活都徹底屌打醫師。」

一名自稱是外科V6（主治醫師第6年）的網友在Dcard發文指出，大家似乎對醫學都有不切實際的幻想，「我可以明確的跟你們說，以差不多高中的學生而言，讀電資絕對是比較好的選擇。」他表示，自己是醫學最魯的那群，選到大科，但內科+外科+婦產+兒科，基本上也都比工程師慘很多。

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該名網友說，大學那時還是讀7年的學制，他25歲畢業當完兵後擔任PGY（住院醫師），PGY時期一個月8萬，週工時約80－90hr，住院醫師當6年，一個月10萬，週工時大約110hr，除了特休14天每天都得到醫院，「基本上每天的生活，就是4:30～5點到醫院，半夜開完刀。」

Fellow1年（住院醫師訓練第二階段）後，一個月10萬，週工時約110hr。該名網友說，他後來選擇到區域醫院升主治醫師，因預期將來薪水比原本訓練的醫學中心好很多。「我在醫學中心的同事，主治醫師前三年，幾乎沒有人領超過15萬過。」直言自己現在一個月有14天晚上要在開刀房過夜，且基本上每天都有急診刀，平均每月薪水落在25－30萬，且沒有年終、沒有分紅。

該網友感嘆，自己當年高中班上46位同學，就有19位在矽谷工作，反觀自己的薪水和工時生活，根本無法比擬。「對內科外科等大科醫師來說，基本上就是值班一輩子值到死、靠值班賺錢！」更別提35歲前，人生最精華的時間，醫師更是完全被工程師遠遠拋開，狂勸大家別選醫學系。

▲醫師跳出來勸世。（圖／翻攝自Dcard）

▲醫師跳出來勸世。（圖／翻攝自Dcard）

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