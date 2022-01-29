　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外籍人士在台過春節　多項服務不中斷

記者陳家祥／台北報導

111年春節有9天連續假期，內政部移民署各直轄市、縣（市）專勤隊春節期間不打烊，持續提供服務，如在台外籍人士遇有緊急須協助事項，都可向所在地專勤隊求助，希望留台外籍人士能藉此機會體驗台灣的過年習俗，想返國的也都能如願與家人團聚。

內政部表示，因疫情影響，移民署針對109年3月21日（含）以前入境且合法停留超過180日的外國人，迄今已辦理20次自動延長，約有4千餘位外國人因此受益，並將持續配合中央流行疫情指揮中心對疫情發展狀況的評估，適時檢討調整。

另外，內政部也提醒，若在台居留的新住民，居留證在春節期間效期到期，在假期過後的第1個上班日，務必到內政部移民署各直轄市、縣（市）服務站辦理延期居留，只要在當天完成申請，都不算逾期居留，如果是來台就學的外籍學生，也可以直接上網申辦延期居留。

內政部另表示，逾期外籍人士主動到案措施，春節期間照常受理，逾期外籍人士如主動到移民署各直轄市、縣（市）專勤隊，原則上都能免予收容，依規定繳納新台幣2千元至1萬元逾期罰鍰後，由專勤隊協助辦理返國手續。此外，內政部也呼籲，民眾身邊若有逾期居留的外籍人士，可鼓勵他們主動自行到案，讓他（她）們能回鄉與家人團聚。

最後，內政部提醒，春節期間，在台的外籍人士務必落實個人防護措施，並確實遵守相關防疫規定。防疫資訊可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網，或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

►換季優惠了！幫小寶貝治裝就是現在

ET快訊
外交部最美發言人嫁了！　絕美婚紗照曝光
陸男徒手抓眼鏡蛇！家裡搜出248條...結果被法院判刑
裝潢前先看！最後悔室內裝修　第一名讓人氣炸了
腐屍「塗滿艷妝」雙眼剩空洞！邪教教母慘淪木乃伊
新春拜年超實用！　LINE「12組免費貼圖」快下載
3母子10天才確認染疫　陳其邁曝：幼兒園群聚感染已第2波
鬼鬼拉鍊爆開「背面全裸」撐完整場婚禮！　救火造型曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

內政部春節不打烊！1996內政服務熱線照常提供服務

外交部最美發言人嫁了！　因網球結緣曾認對方「冒失鬼」

外籍人士在台過春節　移民署服務不中斷

苗栗坤輿掩埋場抗爭20年　「試運轉未過」他曝仍有2憂心

新加坡承認台灣「數位新冠健康證明」　外交部：肯定我國防疫成果

蔡英文搶經國牌綠營炸鍋　蔡易餘嘆「百感交集」：該面對不同意見

賴清德出訪搶2024先機？　侯友宜：做好自己角色最重要

別忘記加30元！北市計程車春節加成15天　照表再另收費

北市春節「小年夜照常收垃圾」　初一至初三「停收3天」

緊張！12萬俄軍壓境烏克蘭　行政院：待命隨時啟動股匯市應變機制

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

Red Velvet紅毯遭逼「脫口罩拍照」　Irene、Seulgi「皺眉婉拒」失敗

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

台味十足！甘嘎來拎啦拎啦　超嗨喝酒ㄎㄧㄤ曲《酒空仔》

男低頭滑手機背部突遭刺2刀！　轉身驚見前同事問「為何殺我」

小鐘魔術引公憤！小S怒：有什麼東西可以丟　「徐媽媽我可以」...他：妳準備叫我爸爸！

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

【聲林之王3】EP8 精華｜桑梅絹.邱軍天籟原音獻唱《思念》隔著螢幕都被渲染　 徐佳瑩：很難不撼動｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

內政部春節不打烊！1996內政服務熱線照常提供服務

外交部最美發言人嫁了！　因網球結緣曾認對方「冒失鬼」

外籍人士在台過春節　移民署服務不中斷

苗栗坤輿掩埋場抗爭20年　「試運轉未過」他曝仍有2憂心

新加坡承認台灣「數位新冠健康證明」　外交部：肯定我國防疫成果

蔡英文搶經國牌綠營炸鍋　蔡易餘嘆「百感交集」：該面對不同意見

賴清德出訪搶2024先機？　侯友宜：做好自己角色最重要

別忘記加30元！北市計程車春節加成15天　照表再另收費

北市春節「小年夜照常收垃圾」　初一至初三「停收3天」

緊張！12萬俄軍壓境烏克蘭　行政院：待命隨時啟動股匯市應變機制

世界球后巴蒂澳網女單奪冠　終結地主44年「冠軍荒」

內政部春節不打烊！1996內政服務熱線照常提供服務

性感人妻「上身中空」賣麵　胸前一條線激洩南半球！客人全嗨翻

百萬網紅放話「1讚1元」包紅包！　一排藍勾勾狂讚…求饒籌現金

過年出遊首選！高鐵假期「走春專案」房費0元起　2／15前都能玩

「SWAG 過年啪」虎年最大尺度賀歲長片上線啦！

特／「用新台幣下架」韓文怎說？拇指公主竟是伸手牌…11新造語教學

員林184重劃區機能弱「開價卻很高」？　過來人：殺價空間大

Toyz出獄首播斗內金額出爐　登台灣冠軍…網掀戰「這種人你挺？」

外交部最美發言人嫁了！　因網球結緣曾認對方「冒失鬼」

政治熱門新聞

獨／不敵綠營猛攻　顏寬恒沙鹿豪宅認賠「半價賣出」

女解隔4天確診　北市發400封簡訊

快訊／陸返台女「自主管理」確診！北市公布足跡　曾到信義APPLE專賣店

新北公布4名外縣市確診　足跡遍佈板橋、新莊、中和

黃珊珊：今無新增其他個案

快訊／新北公布新足跡！　捷運環狀線、新莊特力屋、板橋拉麵店

中山女高生將遣返寫信求　徐國勇回應

過年打疫苗看這邊！　新北春節莫德納、BNT隨到隨打一次看

快訊／餐飲2.5級怎麼做？柯文哲：我先說明而已「疫情升高才限制」　

莫德納搶光光、BNT剩8萬劑　柯文哲無法理解

韓國瑜金句「賣螃蟹不加蓋」典故曝　他揭真正2目的

陸軍269旅男士官偷拍女官洗澡被逮　今年1月汰除離營

讓台灣武術再次偉大　韓國瑜提創「文武學校」

快訊／印度籍人士染疫足跡公布　曾到領務局、移民署、健保大樓

更多熱門

相關新聞

辣妹荷官誘客　移民署破流動賭場逮53人

辣妹荷官誘客　移民署破流動賭場逮53人

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊日前接獲民眾檢舉，在新北市新莊多處設有流動賭場，由越南移工帶頭聚賭，需由熟識同鄉牽線才得以入內，更以越南辣妹荷官吸引許多移工前往聚賭。相關單位26日凌晨共同前往查處，當場查獲賭客、工作人員共計53人，查扣賭具及賭資136萬元。偵訊後依賭博罪嫌將阮姓主嫌等人送辦，其餘賭客則依違反社維法裁處。

出來打疫苗　內政部祭「四不政策」籲逾期外來人口盡速接種

出來打疫苗　內政部祭「四不政策」籲逾期外來人口盡速接種

關鍵字：

內政部移民署外籍人士

讀者迴響

熱門新聞

吳姍儒今辦完婚禮「和老公直飛美國」！

吳姍儒婚禮到一半「鬼鬼禮服拉鍊爆開」！背部大走光

吳姍儒婚宴會場曝光！　超正4伴娘出場

4場世紀婚禮全離了！他最慘「結到快破產」

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

吳姍儒披絕美白紗登場！吳宗憲緊牽：最美的新娘

LINE宣布LINE Lite下月28日後結束服務　網哀嚎：不能訊息同步了

吳姍儒證婚儀式美炸！老公激動爆哭「真面目曝光」

別人的婆婆！　人妻10年都回娘家吃年夜飯

坤達踩場吳姍儒婚禮！「超帥婚禮穿搭」曝光

AV片商開鉅額要「青青轉戰成人圈」導演：台灣首位偶像女優

小豬羅志祥出席Sandy婚宴　吳宗憲Cue上台

雞腿有痘痘　她吃一口想吐「顆粒是硬的」

吳姍儒草原婚紗照曝光！激帥老公緊牽小手

即／男低頭滑手機　突遭人狠刺背部2刀

更多

最夯影音

更多
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效
黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

Red Velvet紅毯遭逼「脫口罩拍照」　Irene、Seulgi「皺眉婉拒」失敗

Red Velvet紅毯遭逼「脫口罩拍照」　Irene、Seulgi「皺眉婉拒」失敗

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面