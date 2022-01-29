外籍人士在台過春節　移民署服務不中斷

記者陳家祥／台北報導

111年春節有9天連續假期，內政部移民署各直轄市、縣（市）專勤隊春節期間不打烊，持續提供服務，如在台外籍人士遇有緊急須協助事項，都可向所在地專勤隊求助，希望留台外籍人士能藉此機會體驗台灣的過年習俗，想返國的也都能如願與家人團聚。

內政部表示，因疫情影響，移民署針對109年3月21日（含）以前入境且合法停留超過180日的外國人，迄今已辦理20次自動延長，約有4千餘位外國人因此受益，並將持續配合中央流行疫情指揮中心對疫情發展狀況的評估，適時檢討調整。

另外，內政部也提醒，若在台居留的新住民，居留證在春節期間效期到期，在假期過後的第1個上班日，務必到內政部移民署各直轄市、縣（市）服務站辦理延期居留，只要在當天完成申請，都不算逾期居留，如果是來台就學的外籍學生，也可以直接上網申辦延期居留。

內政部另表示，逾期外籍人士主動到案措施，春節期間照常受理，逾期外籍人士如主動到移民署各直轄市、縣（市）專勤隊，原則上都能免予收容，依規定繳納新台幣2千元至1萬元逾期罰鍰後，由專勤隊協助辦理返國手續。此外，內政部也呼籲，民眾身邊若有逾期居留的外籍人士，可鼓勵他們主動自行到案，讓他（她）們能回鄉與家人團聚。

最後，內政部提醒，春節期間，在台的外籍人士務必落實個人防護措施，並確實遵守相關防疫規定。防疫資訊可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網，或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。