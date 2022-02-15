靈異影片曝！桌邊酒杯自己摔落地面　300年酒吧鬧鬼不只一樁

▲酒杯突然滑動摔落至地面。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一間300年歷史酒吧13日晚間出現驚悚一幕，就在店內客人坐在座位上開心聊天時，旁邊桌上裝滿酒的酒杯在無人觸碰的狀態下，瞬間掉落地面，當場嚇壞眾人。只不過，這並非這間酒吧第一次傳出鬧鬼事件，更有人曾經看到女鬼。

▼在影片56秒處，酒杯突然摔到地上。

A bit of a ghostly video… a customer said his pint got knocked over …. We believed him but investigated…. His pint gets knocked right over… Believer or not we still love a tale ;) 由 The White Swan 發佈於 2022年2月13日 星期日

每日郵報報導，這間名叫「白天鵝Inn」（White Swan Inn）的酒吧先前曾多次被員工及顧客目擊到鬧鬼事件，依據監視器畫面，就在13日晚間7時30分左右，擺在桌邊的酒杯在無人觸碰的狀態下，突然摔落地面，把旁邊的多名正在聊天的客人嚇到。

在酒吧上班20年的店經理瑪格楠（Natasha Magnan）透露，這些「見鬼」的狀況令人毛骨悚然，且已經發生好幾個月，但只有這次被監視器拍下來。她也說，上週走到地下室時，總覺得有人正在監視她。據悉這間酒吧已有300年歷史，地下室以前曾被當作專門囚禁犯人的牢房使用。

這段影片引發許多網友討論，「那裡一直都是個令人毛骨悚然的酒吧」、「聽說有個女鬼會在樓梯間上上下下走來走去」。

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