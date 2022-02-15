格力電器宣布分紅238億　董明珠持股排第7可分得4.28億

▲格力電器董事長董明珠。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸格力電器13日晚間推出分紅計畫，共計派發現金股利55.37億元人民幣（約238億元新台幣），擬向全體股東「每10股派發10元」。格力電器本次擬派發的分紅約佔2021年上半年淨利潤78.88億元（未經審計）的七成。此前，格力電器董事長董明珠曾在表示，「真正的投資者要靠分紅來實現投資價值。」而她本人也將分得9962萬元人民幣（約4.28以元新台幣）。

▲格力集團珠海總部。（圖／CFP）

《快科技》報導，根據格力當前39元（人民幣，下同）的股價，手上如果有3900元的格力股票（100股），就能分得100元（含稅），相當於買了一筆稅前年化2.5%報酬的定存。

此外，根據2021年Q3的財報，董明珠在格力前十大股東排名第7，持股比例為0.74%，數量為44488492股，按這次分紅方案，董明珠共可分得稅前4448萬元。再加上董明珠透過珠海明駿持有格力電器5513萬股，總計持有格力9962.27萬股，可分得稅前9962萬元。

▲格力電器員工薪資較低，生活上員工福利卻不俗。（圖／CFP）

值得注意的是，格力電器不僅董事長董明珠對待員工大方，在員工培訓上也有其獨特之處。按格力電器的相關規定，經由校園招聘進入格力的員工被稱為「大學生」，入職流程包括約4天的培訓、3至7天的軍訓及為期1個月「逐夢一線」的生產線實習。

軍訓課被視爲格力電器獨特的企業文化，除在校招生入職時需要參與，正職員工也得在下班後訓練站軍姿、踢正步等項目。至於生產線實習則是在工廠內進行基礎組裝工作。大學生們進廠後會由廠內的班長分配，工作時間和一般工人相同，從上午7時30分至晚間7時30分，共12小時。產線分配的基本原則為「哪裡缺人就去哪裡」。

不過，格力電器相較於大陸另外兩家電器巨頭而言，員工薪資偏低，即便是推出員工持股計劃，實際上有能力負擔的員工也不多。有員工坦承，格力電器給員工的福利更多反映在生活層面，包括百元房租的員工宿舍，員工餐廳物價也和大學相當。