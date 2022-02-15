「今天不用洗餐盒」小三兒嘆悲劇　媽見原因昏倒：居然這麼傻

▲兒子沒吃午餐，原PO得知原因後傻眼了。（示意圖／記者謝婷婷攝）



網搜小組／劉維榛報導

對孩子來說，支撐上學的動力，就是把營業午餐嗑飽！不過有媽媽苦笑，兒子昨（14）日放學回家，主動告知不用洗餐盒，原PO追問原因後傻眼了，既心疼又無言直呼「居然是這種情況！有人家裡孩子這麼傻的嗎？」文章曝光後，網友兩派熱議「小孩真是太老實了」、「我無法接受這種天兵老師」。

一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》透露，昨日讀小三的兒子返家後，直接表示「今天不需要洗餐盒。」聞言，原PO納悶反問原因，兒子一臉苦瓜臉卻又不直接講出原因，「講到這件事是個悲劇。」

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原PO皺眉再追問一次，「忘了把餐盒帶回來？還是忘了帶去？」兒子才表示，中午等待打飯時，遲遲沒聽到自己名字，所以就沒吃到午餐。

「居然是這種情況！有人家裡孩子這麼傻的嗎？」原PO既心疼又好笑直呼，居然沒有叫他就不知道要去盛飯，接著她也拿起手機，趕緊向老師詢問午餐打飯狀況。

老師解釋，午餐是以「排」為單位去打餐，可能是XX未聽到自己的名字，目前使用防疫隔板進行午餐，所以未發現XX沒有盛到飯，很抱歉發生這種狀況，今後會再多加留意。

▲原PO與老師對話圖 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



原PO發現烏龍一場後，也禮貌回應老師，「XX自己反應太慢了，居然待在位子上傻傻等待，我有交代他自己主動去打餐了。」

該文章曝光後，底下網友也哭笑不得回應，「小孩真是太老實了」、「讓媽媽心疼的烏龍，但也是個很好的機會教育」、「怎麼會這麼古意啊！真是讓人心疼的小孩」。不過另一派網友認為很母湯，「天啊沒吃飯，我會被孩子氣死」、「我無法接受這種天兵老師」。