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新北正妹女警連破2案　私下泳裝照曝光！甜又辣讓網友戀愛了

▲▼ 。（圖／翻攝自許恬恬ig）

▲新北警花許恬恬連逮2嫌。（圖／翻攝自許恬恬ig）

記者崔子柔／綜合報導

新北市女警許恬恬因長相甜美，常登新聞版面，更是PTT鄉民爭相討論對象，她在本月7日一天內查獲2名嫌犯，認真執勤的態度也讓同事讚賞「又正又會抓人！」

根據《聯合報》報導，新北市保安大隊第二中隊警員許恬恬7日清晨1時許在板橋區光復橋進行路檢，她發現一輛可疑的轎車便上前攔查，驚覺坐在副駕駛座的周男是詐欺通緝犯，立即將他上銬歸案。

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▲▼ 。（圖／翻攝自許恬恬ig）

▲▼許恬恬常在IG上分享生活。（圖／翻攝自許恬恬ig）

▲▼ 。（圖／翻攝自許恬恬ig）

許恬恬同天晚上8時許在三重區自強路四段與溪尾街路口巡邏，她發現一輛轎車疑似在閃避警察，上前攔查後，該名女駕駛身上竟藏有3包安非他命，許恬恬揪出其中一包更藏在胸罩內，依毒品罪嫌送辦。

許恬恬已從警第8年，她早在2014年指揮交通時，就被民眾拍下傳到PTT討論，當時就有不少鄉民被外型亮眼的她吸引，直喊「戀愛了」，對於意外在網路爆紅，許恬恬則害羞地說，「我覺得我沒有很漂亮耶，他（指網友）可能人比較好吧。」

▲▼ 。（圖／翻攝自許恬恬ig）

▲▼許恬恬辣照。（圖／翻攝自許恬恬ig）

▲▼ 。（圖／翻攝自許恬恬ig）

許恬恬於警專30期畢業，平常認真負責，一碰到工作就收起害羞，拿出執法霸氣，但她當初會想當警察，一切都是因為有個優秀的警察哥哥。許恬恬表示，哥哥先考上警專，「他在警專也過得滿開心的，因為他本身是一個很有正義感的人，所以他就邀請我一起。」

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