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員山童玩公園維管束工程開工　促進地方觀光產業發展

▲▼宜蘭縣長林姿妙（上圖左3）等人參與員山水公園維管束工程開工動土典禮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭縣長林姿妙（上圖左3）等人參與員山水公園維管束工程開工動土典禮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府自2000年籌劃設立「員山童玩公園」，20年來歷經環評與重新選址，最後落腳於外員山裝甲營區基地，由縣府規劃的「員山水公園-維管束˙漫生計畫」景觀工程案，獲內政部營建署補助兩年度(2021-2022年)計畫，並於13日在員山童玩公園園區內舉行開工動土儀式，象徵著員山鄉「城鎮風貌再造˙童玩夢想起飛」。

▲▼宜蘭縣長林姿妙（上圖左3）等人參與員山水公園維管束工程開工動土典禮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

參與員山水公園維管束工程開工動土典禮的宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭縣民長久以來期待的童玩公園開發案，在縣府積極努力及議會與地方民意支持下，順利爭取到中央資源挹注，「員山水公園-維管束˙漫生計畫」總工程經費7,058萬元，由營建署補助6千萬元，縣府自籌配合1,058萬元，範圍涉及宜蘭府文化局、工商旅遊處及員山鄉公所3個單位管轄的場域。童玩公園完成開發後，將加速員山鄉的觀光產業發展，也會帶動地方另一波經濟繁榮，創造美好宜蘭。

宜縣府表示，「員山水公園-維管束˙漫生計畫-員山童玩公園施作工程」，為環境景觀營造工程基礎建設，整體以員山童玩公園為中心（計畫A基地-水舞門）、結合B基地-五十溪舊河道、C-員山溫泉森林公園及D-員山機堡等4大基地，以「自然為本」概念為規劃核心，預計於2023年第1季竣工，希藉此打造出員山鄉自然環境、生態人文相互串聯的景觀廊帶，並建立員山水故鄉品牌形象及地景樣貌，帶動地方創生、環境保育，發展在地農村轉型及員山鄉城鄉永續發展的最終目標。

▲▼宜蘭縣長林姿妙（上圖左3）等人參與員山水公園維管束工程開工動土典禮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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