台東知本公園啟用　雨水下水道開工今年8月完成

▲台東知本公園落成。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升居民生活品質及完善大知本地區生活圈，台東縣政府於14日分別舉行知本公園落成及知本雨水下水道開工典禮。台東縣長饒慶鈴表示，知本公園今起開放環型步道等設施供民眾休憩使用，遊具則待安全驗證後，預計3月開放使用；另為改善大雨時淹水及積水情況，將建置長465公尺的雨水下水道箱涵，預計今年8月完成。

饒慶鈴提到，為營造縣內親子遊憩環境，縣府爭取2億元經費，將在2年內興建及整建8座兒童公園，其中康樂站前廣場及史前花園工程已於1月開工，知本公園則於今日啟用，並開放環型步道、草皮、座椅等設施，而遊具部分，縣府已提前於工程發包後，立即向中央申請媒合檢驗公司進行驗證，待檢驗通過後最快3月即開放使用。

建設處說明，知本公園的規劃以自然風格為主題，全案基地內無橡膠地墊，改以細礫石當緩衝材料力求透水及保水，設置環抱式山丘搭配磨石子溜滑梯，打造自然風貌景觀，另配置可促進兒童大肌肉發展的monkey bar(攀爬架)、多高度單槓、雙槓，適合大人小孩一起玩，並設有平衡木遊具供幼兒發展前庭覺系統，且設施選色採用柔和與自然景觀融合的顏色，植栽部分除保留原有大樹，並新種植19棵喬木，期盼未來知本公園能成為綠蔭豐富的公園。

知本公園啟用典禮結束後，饒慶鈴也隨即前往知本里雨水下水道工程的開工祈福典禮。饒慶鈴說明，在全球暖化造成極端氣候衝擊下，近年的短時強降雨發生頻率逐漸提升，前幾年知本地區淹水情形時有所聞，在縣府努力下進行改善措施，建置連接管以利蒐集排水等，目前已大幅改善淹水情形，但為未雨綢繆進一步改善暴雨時的排水問題，縣府獲內政部營建署全額補助3117萬元進行雨水下水道建設，將新建置寬3公尺、高2公尺、長465公尺的雨水下水道箱涵，施工前知本地區雨水下水道系統實施率為3成4，預計今年8月完工後整體提升約5%，將可提升系統實施率達近4成，是雨水下水道系統工程大突破。