2022竹市元旦升旗　林智堅今公開三大亮點

▲新竹市長林智堅今公開元旦升旗典禮三大亮點。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府元旦升旗典禮，將於明（111）年1月1日上午7時30分在市府前廣場舉辦。新竹市長林智堅今公開三大亮點，將由客家歌手黃子軒與山平快攜手沂風合唱團領唱國歌；蘋果劇團暖場表演、新竹欣蕾舞蹈團、新竹女中儀隊表演及創作歌手黃薇等精采演出；最後是大家最期待的「早餐市集」，其中有店家推出「元旦限定早餐」。此外，當天準備5張110年11、12月的發票（含雲端發票），即可現場兌換元旦限定限量可愛「老虎小方巾」，邀市民共度2022「新新竹 新幸福」美好的第一天。

林智堅表示，2021年是充滿挑戰的一年，受疫情影響，許多活動有諸多限制甚至取消，但在大家積極防疫的成果下，2022年很幸運可以舉辦元旦升旗典禮，感謝市民齊心為防疫而努力，一起守護幸福城市。

社會處處長張柔表示，2022年竹市元旦升旗典禮，將由蘋果劇團以兒童教育戲劇互動方式揭開序幕，更特別邀請在地客家歌手黃子軒與山平快，攜手沂風合唱團帶領市民唱國歌，黃子軒與山平快更將在升旗典禮後現場演唱經典歌曲。

此外，還有市府廣場周邊的早餐市集、音樂欣賞與飲食專區，歡迎市民朋友在2022年第一天，與親朋好友相揪來市府前廣場唱國歌、享用幸福美味早餐及音樂欣賞，一起許下新年新希望，度過美好溫馨的早晨。

社會處表示，今年的早餐市集共20攤，包含興土司、阿桂的手作吐司、躲在森林裡的燒餅屋、活力女孩、享噹初、大麥煙燻滷味、食當包點心鋪、飛鳥製豆所、日好食事不脹氣雞蛋糕、貓室手作小鬆餅、藏點子手作烘焙、白甘蔗汁、有盒桂事、山田麻糬製造所、泰式煎餃、桔祥農莊、眷村龐、東野日式小缽料理、豐盛堂美式漢堡及笑嘻嘻的手作烘培等。

社會處指出，60種美味中、西式餐點供民眾選購，其中，興土司、阿桂的手作吐司、躲在森林裡的燒餅屋與活力女孩，更推出2022元旦限定早餐，有客家酒釀豬肉吐司、蔬果蛋沙拉堡、黑糖肉桂卷、虎咬豬燒餅、皮蛋蛋餅及草莓三明治等，數量有限，限定販售時間為元旦早上6時到10時。

市府表示，元旦當天活動規劃防疫措施，包含各出入口體溫量測、手部消毒及實聯制，請民眾配合；另也提醒，早餐市集禁止邊走邊吃與試吃，現場安排2個特定用餐區，進入時仍須再次量測體溫及手部消毒，用餐環境也安排專人進行清潔消毒工作，提供民眾安心的用餐環境。



社會處表示，元旦當天市民朋友除參加升旗典禮外，當場只要準備5張110年11月到12月的統一發票（含雲端發票），即可兌換元旦限定可愛「老虎小方巾」，數量共2,500條，換完為止。