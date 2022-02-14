春節後確診降24%「Omicron傳播鏈剩4條」　陳時中：疫情穩定可控

▲陳時中說明目前台灣整體疫情。（圖／指揮中心提供）



記者林育綾／台北報導

國內疫情傳捷報，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（14）日表示，目前台灣疫情「穩定可控」，春節後確診數比例下降約24%；而原本在春節前有10條傳播鏈，如今以定序來看，現在還有「4條」繼續觀察，桃機相關序列人數最高，最長可能觀察到2/24；而高雄港可能第二，最長觀察到2/27。

陳時中今日在記者會表示，台灣整體疫情可說是「穩定可控」，尤其在這段時間大量流動情況下，確診比例數並沒有大量增加，從上周是153例，到這周是116例，降低了24%。

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有人疑惑整體採檢是不是有相對減少，陳時中說明，當然這段時間陽性率算是相當穩定維持在0.02%，是一個相當低的陽性率，而大家知道Omicron的R0值非常高，一開始在台RT也很高，不過經過大家努力，近來RT維持在1，若維持在1上下，基本上就不會有所謂指數型成長，或大量的成長情況。

▲春節期間本土疫情狀況。（圖／指揮中心提供）



而從不同序列來看，國內Omicron不同的傳播鏈也漸漸收斂，原本在春節前有10條傳播鏈，春節後若以定序來看「現在有4條」，當然有2條仍牽涉比較廣，一個是桃機序列，另一個是高雄序列；另外還有宜蘭礁溪序列、高雄港引水人。

陳時中表示，目前引水人序列是相對影響到最少，而桃機可能最高，高雄港第二，宜蘭第三，不過案例都逐漸收斂。以桃機來說，最長可能要觀察到2/24；高雄港要觀察到2/27；宜蘭礁溪要觀察到2/16；高雄港引水人則觀察到2/19。

陳時中解釋，幾個大的傳播鏈其實都在收縮中，觀察仍然需要以這幾條傳播鏈為主，但從趨勢看來相對樂觀，因為這病毒潛伏期短，現在都過一段時間。至於新興零星個案，則需要積極追查源頭才能釐清社區的風險。