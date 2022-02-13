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陳以信再轟「成績輸賴清德」　黃偉哲：全力防疫不噴口水

▲國民黨立委陳以信2度質疑黃偉哲任內兒童死傷最高，台南市長黃偉哲則在防疫記者會回應表示，現在疫情緊繃，市府全力做好防疫，請好好初選，不要噴政治口水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨立委陳以信2度質疑黃偉哲任內兒童死傷最高，黃偉哲則在防疫記者會回應表示，現在疫情緊繃，市府全力做好防疫，請好好初選，不要噴政治口水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨立委陳以信，13日再次砲轟台南市長黃偉哲，質疑交通安全台南是全國最差，為何台南交安黃偉哲輸賴清德？為何兒童交安死傷任內最高？黃偉哲則在防疫記者會回應，現在疫情緊繃，市府全力做好防疫，請好好初選，不要噴政治口水！

▲國民黨立委陳以信2度質疑黃偉哲任內兒童死傷最高，台南市長黃偉哲則在防疫記者會回應表示，現在疫情緊繃，市府全力做好防疫，請好好初選，不要噴政治口水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳以信指出，14日是開學後第一個星期一，大多學童都要返校上課，除了防疫重要外，交通安全也很重要，他調查交通安全統計，發現台南市交通安全非常差，台南市每10萬人的車禍死傷數，2021年1-11月是2640人，不僅是六都第一，更是全台灣最高，請問黃偉哲市長為何任內台南交安變成全國最差？

▲國民黨立委陳以信2度質疑黃偉哲任內兒童死傷最高，台南市長黃偉哲則在防疫記者會回應表示，現在疫情緊繃，市府全力做好防疫，請好好初選，不要噴政治口水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳以信說，尤其如把台南歷年事故總件數拿來比，可發現自黃偉哲市長上任後事故總件數一直居高不下，每年3萬7、8千件的數字，幾乎都是先前賴清德市長時的兩倍，請問黃偉哲市長，「為何你任內的交安成績還遠輸賴清德前市長？」

▲國民黨立委陳以信2度質疑黃偉哲任內兒童死傷最高，台南市長黃偉哲則在防疫記者會回應表示，現在疫情緊繃，市府全力做好防疫，請好好初選，不要噴政治口水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳以信說，而且最讓以信擔心的是台南12歲以下兒童的車禍死傷數，過去4年也是歷史最高時期，2021年1-11月還有784人；而根據媒體報導指出，2021年學童發生交通事故傷亡，有很高比例是因為沒有帶安全帽，他請問市長，「為何兒童的交安死傷在你任內竟然最高？為何市府疏於防範不能保護學童安全？」

▲國民黨立委陳以信2度質疑黃偉哲任內兒童死傷最高，台南市長黃偉哲則在防疫記者會回應表示，現在疫情緊繃，市府全力做好防疫，請好好初選，不要噴政治口水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳以信還特別提醒黃偉哲市長，這是百分百市政問題，攸關市民生命財產安全，請黃偉哲認真以對，不要再胡扯國民黨市長要提名誰，畢竟這完全不甘你的事！

黃偉哲在市府防疫記者會中指出，因為Omicron來勢洶洶，市府團隊會繃緊神經來做好防疫工作，感謝市府人員以及第一線醫護工作者，不管在打疫苗或是做防疫清消，或是做疫調，甚至診療醫治確診朋友，醫護人員都相當辛苦，環境清消人員，不管環保局或衛生局的同仁也相當辛苦，所以坦白講，不要去回答這個問題。他知道其他政黨在忙著初選，所以可能有些政治人物為了在初選上努力，要增加曝光度，他都尊重，但是避免這樣的政治口水。市府為了要防疫，要跟病毒作戰，所以要保持社交距離，他也希望跟政治口水保持社交距離。他予以尊重，但是他在講防疫，對方還在講這個，覺得有點遺憾，希望說初選就好好打就好了，不需要再做這個事情。

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關鍵字：

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