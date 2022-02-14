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傷心情人節！23歲失戀女買醉「深夜躺路邊」　見警爆哭：我分手了

▲▼情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

今天是西洋情人節，但高雄一名23歲的女子日前分手買醉，搭計程車返家時在車上狂哭，司機擔心女子下車後遇到壞人，緊急報警求助。警方到場後發現女子醉倒在家門口，全身癱軟無力，吐到一半又突然大哭起來說她失戀了，警方除了暖心安慰她，也在大樓前方呼喊，幸好熱心鄰居通知上女子家人順利接送她返家。

鳳山分局五甲派出所12日晚間11點多許巡邏勤務時，接獲計程車司機報案稱「載到一個酒醉女子，一直哭，擔心她下車後遇到壞人，又不知道該怎麼辦」只好請員警前來協助。

員警趕赴現場後，發現一名23歲的呂姓女子躺臥在路旁，判斷該名女子已成泥醉狀態，即在旁人見證下從其手邊包包中找尋相關個人資訊。事實上，女子已到達家門口，但因住在社區大樓之中，加上全身癱軟無力，所以無法自行返家。

▲▼情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭。（圖／記者賴文萱翻攝）

當時夜已深，大樓也無管理員，副所長邱士豪只好試圖在大樓前方呼喊，呼叫聲吸引到同棟大樓住戶的注意，熱心鄰居立即通知酒醉女子家屬下樓接送女子返家。

在等待家屬的過程中，酒醉女子一度詢問警方：「你是誰？」，又因飲酒過多不斷嘔吐，嘔吐到一半又突然大哭。警方也趁空詢問她為何要喝的如此爛醉？女子才向警方表示自己失戀了。

警方也化身暖男頻安撫李女「就算失戀也要漂漂亮亮的呀！」，並貼心地詢問李女是否有髮飾，請她把紊亂的長髮綁起來，避免髮絲再沾到嘔吐物。

失戀酒醉女子見家屬下樓接送她時，不斷地向在場家屬及員警說：「對不起！對不起！對不起！」，副所長邱士豪也向女子表示：「沒事沒事，沒什麼大不了的，人生還是要過！妹妹記得下次不要喝那麼多酒，也要找信任的朋友陪伴。」

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