　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

看上400年古墓石獅！笨賊做白工「練身體」　拖人下水：他指使

▲▼陳健古墓。（圖／記者林名揚翻攝）

▲有400多年歷史的金門陳健古墓，其一對鎮守墓前的石獅子在2019年時遭人竊走。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、林冠吟／金門報導

有400多年歷史，坐落金門縣金沙鎮東珩村郊外的「陳健古墓」在2019年時，其一對鎮守墓前，分別重達200多公斤的石獅子遭人竊走。警方事後沿線追捕，發現沈姓與李姓男子涉嫌重大，2人在得手一隻石獅子後，本欲再偷走另一隻，卻因為誤觸紅外線攝影機，東窗事發緊急撤離，並將原本偷走的石獅子棄置在墓前。一審，法官認定沈男有罪，判處其有期徒刑1年4月；案經上訴至二審後，法官卻認為李男證詞有重大瑕疵，不採信其證詞，逆轉改判沈男無罪。

一審判決書指出，沈姓男子嗜好蒐集古物，看上金門國定古蹟中「陳健古墓」前的一對石獅子，於是搭機前往金門，並夥同李姓男子動手將石獅子偷走，由於石獅子重達200多公斤，2人得手一隻後，本欲再回來將落單的那隻也帶走，不料卻被相關單位察覺，早早在附近裝設遠紅外線攝影機，沈男和李男不慎因而誤觸，眼見事跡敗露，趕緊逃離。事後還作賊心虛，將先前已得手的石獅子再載回棄置。

▲▼陳健古墓。（圖／記者林名揚翻攝）

▲陳健古墓被竊前原貌。（圖／記者林名揚翻攝）

2人被逮後，李男向檢警供稱，他和沈男2人在獄中結識，沈男在2019年4月時搭機前往金門，和李男會合後2人一起騎機車前往陳健古墓「觀光」，沈男指著陳健古墓墓前一對石獅子向李男表示，他想要那對石獅子，不知道李男能不能幫他？

李男則因在獄中受過沈男的照顧，當即答應，在同年7月深夜，由王姓友人將沈、李2人載往陳健古墓後，2人利用一台二輪車，得手一隻石獅子，相隔一個月後，2人再度前往準備竊走第二隻石獅子，但2人的行為早被警方鎖定，2人不慎觸碰警方預先裝設的紅外線攝影機，沈、李2人見事跡敗露，緊急逃離現場，事後還擔心東窗事發，再將原已得手的石獅子載回棄置，但仍被警方事後循線逮到。

▲▼陳健古墓。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼被竊走的石獅子。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼陳健古墓。（圖／記者林名揚翻攝）

一審，金門地院審理後，依竊盜罪累犯，判處沈男有期徒刑1年4月；李男和其王姓友人，則分別判處李男有期徒刑10月和5月，其中5月得易科罰金；王男則被判有期徒刑8月和4月，其中4月得易科罰金。但沈男不服，上訴二審。

二審法官審理後，重新審酌李男的供詞後卻發現，李男對於是誰教唆他行竊古物一事說詞不斷反覆，先是表示是「小董」指使他偷竊，隨後卻又翻供表示是「小沈」指使他，而對於當時2人是怎麼抵達陳健古墓，如雙載的話誰駕駛或是一人一台騎乘前往？又或是沈男到底是什麼時候前往金門，是否教唆他行竊石獅子等？李男的說詞均一再反覆，直到檢方向李男表示，若再翻供可能涉及偽證罪或誣告罪，直言「你到底要選哪一條？」，之後李男在訊問中變數度沉默不語。

法官指出，檢察官向李男提示後，2度表示其警詢筆錄內容不對，沈男沒有教唆竊盜，檢察官也明確告知李男若翻供可能涉及偽證或誣告罪後，質問李男「你到底要哪一條？」，李男也詢問檢察官「我說警詢筆錄是假的，你會怎麼辦？」，事後在檢察官訊問沈男是否有教唆竊盜問題時，數度沉默不語，可見李男在檢方告知上開內容後，心理上已受到相當強制，其證詞有重大瑕疵，在無補強證據佐證的情形下，難以認定沈男教唆行竊，逆轉改判沈男無罪。全案定讞。

ET快訊
快訊／日月光主管確診！　接觸同事急送隔離
冬奧選手村大漏水！女選手吶喊救命　誇張畫面曝
Sandy嘆「弟弟機會被淹沒了」！　曝鹿希派真實個性
小吃店菜單「豬母奶」是什麼？　吃貨認證必點：對身體很好
少吃多動還是胖？　醫揭「2大陷阱狂踩」難怪瘦不了
待10年不走「好市多驚人福利」曝光！　網心動：外面找不到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

付1千隨便玩！阿兵哥當兵壓力大　自拍「巨雕」喊：給你公狗腰

看上400年古墓石獅！笨賊做白工「練身體」　拖人下水：他指使

新手媽毛毯+塑膠袋悶殺2月大男嬰　產後憂鬱哭喊：以為在做夢

身邊麻吉竟是賊！夜潛倉庫搬光他黑檀木藝品　連監視器也帶走

高雄環保局資源回收廠清晨大火　濃煙狂竄林園...空品監控中

他買礦機匯30萬人民幣　賣家爽付400萬保證金...只有7千是真鈔

雲豹裝甲車擊落「瑞典坦克」　真相影片曝光！他鬼之硬切害掰咖

無恥男教會壞壞！強拉未成年少女亂摸　被逮辯：她一直彎腰笑

無業妹「加LINE群投資」一秒被吸光40萬　淚揭遭詐血淚史

徐乃麟遭爆有女友怒告誹謗！　竟因一句「我睡過她」敗訴

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

吳霏回歸《聲林》：最想贏艾薇　搭同理超炸撒錢...徐佳瑩嗨「我是陷阱妹」

轎車路口依燈號左轉彎！　騎士右側竄出...下秒怒瞪離去

調皮熊半夜偷溜俱樂部玩水！　員工幫升等VIP：歡迎來包場

炎亞綸遇「蕾神之錘」貼心苦等：愛情太複雜　籌備實境節目「非戀愛」自嘲：我的能播嗎？

超商「夯番薯機」竟拿來烤蝦　店員拍片掀議！業者致歉回應

憂明金成龍鳳胎「教育費龐大」　許傑輝和屈中恆齊心「籌備基金」

付1千隨便玩！阿兵哥當兵壓力大　自拍「巨雕」喊：給你公狗腰

看上400年古墓石獅！笨賊做白工「練身體」　拖人下水：他指使

新手媽毛毯+塑膠袋悶殺2月大男嬰　產後憂鬱哭喊：以為在做夢

身邊麻吉竟是賊！夜潛倉庫搬光他黑檀木藝品　連監視器也帶走

高雄環保局資源回收廠清晨大火　濃煙狂竄林園...空品監控中

他買礦機匯30萬人民幣　賣家爽付400萬保證金...只有7千是真鈔

雲豹裝甲車擊落「瑞典坦克」　真相影片曝光！他鬼之硬切害掰咖

無恥男教會壞壞！強拉未成年少女亂摸　被逮辯：她一直彎腰笑

無業妹「加LINE群投資」一秒被吸光40萬　淚揭遭詐血淚史

徐乃麟遭爆有女友怒告誹謗！　竟因一句「我睡過她」敗訴

送貓去寵物旅館住4天！　準備接回「氣炸橘公主」臭臉逼視嚇傻媽

快訊／高雄5姊妹「家族8確診」！么妹是日月光主管　接觸同事急隔離

打倒原辰德！BigBoss新庄剛志搭紅色高塔：不想輸

付1千隨便玩！阿兵哥當兵壓力大　自拍「巨雕」喊：給你公狗腰

SEVENTEEN圓佑「喉嚨痛、低燒」確診！密集接觸Hoshi緊急篩檢

「用餐送住房」限時開跑！圓山飯店70周年首波優惠一次看

西蒙斯大學隊友！　中信特攻宣布新洋將「艾斯」加盟

大陸點頭！　批准輝瑞新冠藥Paxlovid進口註冊

12星座全年愛情運公開！最旺TOP 3　牡羊修成正果、天蠍遇見新對象

香港醫療快崩潰！醫院主管曝「病房淪陷」　疫情下月才達最高峰

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

社會熱門新聞

徐乃麟遭爆有女友怒告誹謗！　竟因一句「我睡過她」敗訴

驚悚瞬間曝光！雲豹裝甲車擦撞瑞典坦克

無業妹「加LINE群投資」一秒被吸光40萬　淚揭遭詐血淚史

醫偷吃女富商住她豪宅辯「租屋」　法官1招定姦情

通訊行老闆被圍毆致死　兇殘前店長落網

無恥男強拉未成年少女亂摸　被逮辯：她一直彎腰笑

即／高雄保時捷男持槍搶銀行

出奇招潑蟑討債　主嫌恐嚇罪判6月

22歲單親媽餵奶入睡　6月大女嬰夾圍欄窒息亡

加盟「甘蔗の媽媽」卻開「甘蔗渣男」　賠40萬

獨／美容董座有2台保時捷卻淪劫匪　鄰居驚：不可能

高中4閨蜜租車玩自撞　1人慘死

蕾神在台提告另闢戰場　律師分析「不樂觀」

警除夕弄獅鬧風波　上級頻查勤基層反彈

更多熱門

相關新聞

繼母9克拉鑽戒不見　前證券老董提告吞敗

繼母9克拉鑽戒不見　前證券老董提告吞敗

曾任知名證券公司董事長的重量級金融人士，發現繼母在4年前過世後，包括1顆9克拉鑽戒在內，繼母存在保險箱內的金條、珠寶不見了，懷疑是過去常幫繼母處理投資事宜的黃姓女子偷走，堅控黃女竊盜，但台北地檢署根據相關證詞，都無法確認保險箱內有何財物，8日第2度不起訴黃女，不過黃女另涉盜賣股票案正由法院審理中。

名律師開工日「5分鐘車被偷走」

名律師開工日「5分鐘車被偷走」

鎖定彩券行愛心箱偷錢　行蹤曝改偷娃娃機店裁了　

鎖定彩券行愛心箱偷錢　行蹤曝改偷娃娃機店裁了　

竹山紫南宮停發錢母　他先偷5大袋還過香爐

竹山紫南宮停發錢母　他先偷5大袋還過香爐

即／亞旭員工居隔落跑飛金門　被逮畫面曝

即／亞旭員工居隔落跑飛金門　被逮畫面曝

關鍵字：

金門新聞陳健古墓石獅子竊盜

讀者迴響

熱門新聞

女乘客請空姐幫倒茶　遺體竟在貨艙

蔡依林素顏走春！　下半身特殊「前衛穿搭」驚呆網

台灣凌晨00：43地震　台北搖8秒

峮峮拍寫真集脫了！　只穿內衣褲自拍「洩深邃事業線」

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

昆凌懷三胎最新自拍「上圍激增」　超狂孕期狀態曝光！

陳竹音入籍大陸　黃安拒跟上：能拿我怎麼辦？

喜劇演員猝死在飯店！死因出爐

盧學叡「1天吃5餐↑」胖到高血壓！1年甩40kg變個人

一道閃電劃過！「550隻羊」當場翻肚死亡

本土多串爆發！醫點名「這串20人要注意」

同事請假竟是「去參加冬奧」還摘銅牌

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

男扶車禍母子　被反告過失傷害

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」
龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

吳霏回歸《聲林》：最想贏艾薇　搭同理超炸撒錢...徐佳瑩嗨「我是陷阱妹」

吳霏回歸《聲林》：最想贏艾薇　搭同理超炸撒錢...徐佳瑩嗨「我是陷阱妹」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面