看上400年古墓石獅！笨賊做白工「練身體」　拖人下水：他指使

▲有400多年歷史的金門陳健古墓，其一對鎮守墓前的石獅子在2019年時遭人竊走。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林名揚、林冠吟／金門報導

有400多年歷史，坐落金門縣金沙鎮東珩村郊外的「陳健古墓」在2019年時，其一對鎮守墓前，分別重達200多公斤的石獅子遭人竊走。警方事後沿線追捕，發現沈姓與李姓男子涉嫌重大，2人在得手一隻石獅子後，本欲再偷走另一隻，卻因為誤觸紅外線攝影機，東窗事發緊急撤離，並將原本偷走的石獅子棄置在墓前。一審，法官認定沈男有罪，判處其有期徒刑1年4月；案經上訴至二審後，法官卻認為李男證詞有重大瑕疵，不採信其證詞，逆轉改判沈男無罪。

一審判決書指出，沈姓男子嗜好蒐集古物，看上金門國定古蹟中「陳健古墓」前的一對石獅子，於是搭機前往金門，並夥同李姓男子動手將石獅子偷走，由於石獅子重達200多公斤，2人得手一隻後，本欲再回來將落單的那隻也帶走，不料卻被相關單位察覺，早早在附近裝設遠紅外線攝影機，沈男和李男不慎因而誤觸，眼見事跡敗露，趕緊逃離。事後還作賊心虛，將先前已得手的石獅子再載回棄置。

▲陳健古墓被竊前原貌。（圖／記者林名揚翻攝）



2人被逮後，李男向檢警供稱，他和沈男2人在獄中結識，沈男在2019年4月時搭機前往金門，和李男會合後2人一起騎機車前往陳健古墓「觀光」，沈男指著陳健古墓墓前一對石獅子向李男表示，他想要那對石獅子，不知道李男能不能幫他？

李男則因在獄中受過沈男的照顧，當即答應，在同年7月深夜，由王姓友人將沈、李2人載往陳健古墓後，2人利用一台二輪車，得手一隻石獅子，相隔一個月後，2人再度前往準備竊走第二隻石獅子，但2人的行為早被警方鎖定，2人不慎觸碰警方預先裝設的紅外線攝影機，沈、李2人見事跡敗露，緊急逃離現場，事後還擔心東窗事發，再將原已得手的石獅子載回棄置，但仍被警方事後循線逮到。

▲▼被竊走的石獅子。（圖／記者林名揚翻攝）



一審，金門地院審理後，依竊盜罪累犯，判處沈男有期徒刑1年4月；李男和其王姓友人，則分別判處李男有期徒刑10月和5月，其中5月得易科罰金；王男則被判有期徒刑8月和4月，其中4月得易科罰金。但沈男不服，上訴二審。

二審法官審理後，重新審酌李男的供詞後卻發現，李男對於是誰教唆他行竊古物一事說詞不斷反覆，先是表示是「小董」指使他偷竊，隨後卻又翻供表示是「小沈」指使他，而對於當時2人是怎麼抵達陳健古墓，如雙載的話誰駕駛或是一人一台騎乘前往？又或是沈男到底是什麼時候前往金門，是否教唆他行竊石獅子等？李男的說詞均一再反覆，直到檢方向李男表示，若再翻供可能涉及偽證罪或誣告罪，直言「你到底要選哪一條？」，之後李男在訊問中變數度沉默不語。

法官指出，檢察官向李男提示後，2度表示其警詢筆錄內容不對，沈男沒有教唆竊盜，檢察官也明確告知李男若翻供可能涉及偽證或誣告罪後，質問李男「你到底要哪一條？」，李男也詢問檢察官「我說警詢筆錄是假的，你會怎麼辦？」，事後在檢察官訊問沈男是否有教唆竊盜問題時，數度沉默不語，可見李男在檢方告知上開內容後，心理上已受到相當強制，其證詞有重大瑕疵，在無補強證據佐證的情形下，難以認定沈男教唆行竊，逆轉改判沈男無罪。全案定讞。