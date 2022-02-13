5警壓制「持鋸刀醉漢」出人命遭起訴　蘆竹警分局4點回應

▲蘆竹警分局5名員警遭檢方依過失致死提起公訴。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市游姓男子酒後手持鋸刀與友人發生口角衝突，蘆竹警方獲報後前往制止過程中遭到游男攻擊，並造成2名員警受傷，迫使陸續到場的5名員警以膝蓋抵肩、抓住游男四肢壓制，導致窒息身亡。檢方比對密錄器等事證，認為警方使用強制力已逾必要程度，依過失致死罪起訴5名員警。對此，蘆竹分局13日表示，5員警現場處置過程合乎程序，並無過度使用強制力情形，蘆竹分局同表遺憾與哀悼之意，對檢方處分尊重，但表遺憾；在後續法院審理階段，市警局及蘆竹分局將儘全力提供員警相關法律協助。

蘆竹警分局針對5名同仁因壓制酒後持刀滋事男子意外致死遭提起公訴案說明如下：

一、游男於2019年8月20日22時38分，在蘆竹區光明路二段26號前，因醉酒後手持鋸刀與友人發生口角衝突，員警獲報前往制止亦遭攻擊，造成2名員警受傷，後由優勢警力到場協助逮捕並壓制在地。

二、因發覺游男有異樣遂通知救護車前來檢視游男傷勢，而救護人員抵達現場發現游男已無心跳，於是立即實施CPR，並緊急送往桃園市敏盛醫院搶救，但是最後游男仍是不幸於8月22日19時，在醫院由醫師宣告不治。

三、案經蘆竹分局審慎調查，現場員警處置過程合乎程序，並無過度使用強制力情形，且事先已與其現場友人合作充分進行口頭勸阻，然因男子酒醉情緒失控，竟突然出拳攻擊執勤員警，現場員警為避免自身及現場其他民眾生命身體遭到傷害，始以強制力將其壓制在地。而在發現男子有異樣時亦立即通報救護車到場檢傷，後游男因酒後激烈運動導致失去呼吸及心跳，也全力協助消防隊人員實施救護，並緊急送醫救治。

四、對於游姓男子不幸身亡，蘆竹分局同表遺憾與哀悼之意，對檢方處分尊重，但表遺憾；在後續法院審理階段，本局及蘆竹分局將儘全力提供同仁法律協助。