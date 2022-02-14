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專家曝「台灣現在課題」：才有機會到疫情終點

記者陳俊宏／綜合報導

對於本土疫情，中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，台灣現在的功課是，如何讓病毒進入國土，並以最低的危害，進入有控制性的社區傳播，「如此，我們才有機會到達疫情的終點。否則，台灣會持續像一個真空的防疫泡泡，隨時都有可能意外地被搓破，而進入疫情失控的狀況。」

何美鄉12日在臉書指出，韓國及台灣的資料顯示，Omicron無症狀比例相繼為47%及46%，以此比例來估算，「我們可以很有信心地說：只要有一起無緣頭的本土病例出現，同時社區的某處應有另一無症狀的感染者，在社區中流通。」

何美鄉說，雖然防疫人員傾全力，努力做疫調並匡列隔離，但這些作為的功效主要是預防，此一病例直接相關的後續傳播鏈快速擴增，卻很難回溯去找到那一位既已存在的無症狀（或輕微症狀）者，「這是為何，我們在了解Omicron的屬性之後，就一直強調，台灣防疫政策在此時不宜持續定調為清零，因為如此會事倍功半，且成功率極低。」

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「這樣的論調，絕對不是唱衰，而是理性務實。」何美鄉認為，「我們現在的功課是，如何讓病毒進入國土，並以最低的危害，進入有控制性的社區傳播，如此，我們才有機會到達疫情的終點。否則，台灣會持續像一個真空的防疫泡泡，隨時都有可能意外地被搓破，而進入疫情失控的狀況。」

▼何美鄉認為，台灣防疫政策在此時不宜持續定調為清零，因為如此會事倍功半，且成功率極低。（圖／指揮中心提供）

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

何美鄉提到，「即便說了這些，我也還未討論我們何時開始進入下一階段，那我在等什麼？在等冬季寒流過後，台灣氣溫更溫暖一點，疫苗施打率再高一點，屆時國際疫情也將舒緩許多。」

何美鄉表示，「還有更重要的，在等我們國人自己把該做的功課做完，如蒐集最新的疫情資訊，並對於逐步解封可能遇到的危機做演練與準備，如何在最不幸失控的狀況下，仍可把災害降到最低，還有在等醫學界、公衛界與政界達到如何解封的共識。」

何美鄉指出，尤其重要的是，也要為國人做心理準備，要能接受一定程度不可避免的傷害，因為沒有一個戰爭能保證沒有傷亡，「而我們正面臨Covid關鍵的最後一役，還有，我們也不可因為某醫師、某專家預測每日將會有多少死亡而退卻，因為那數字不一定正確，況且，退卻之後其實也並沒有後路。」

指揮中心13日公布新增12例本土，已是連2天本土在15例以下，由於指揮中心日前提到，台灣沒有指數型爆發，是否能說疫情慢慢收斂了？對此，指揮中心發言人莊人祥表示，戒慎不恐懼。

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