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邊境鬆綁最快3月中上路　一圖秒懂「10天檢疫新制」

▲▼桃園機場,清消,返鄉,病毒, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲去年入境我國人數創新低。圖為桃園機場。（資料照片／記者劉亮亨攝）

生活中心／台北報導

受疫情衝擊，國內入境人數近2年來呈現雪崩式下跌，據內政部移民署最新統計，去年全年入境台灣僅47.9萬人次，比2020年398萬人次大幅減少，更遠低於2019年2903萬人次。隨各國近期著手重啟國門，指揮中心今公布未來入境檢疫將縮短為10天，也同步擴大商務客入境條件，預計實施後入境人數將有望回升。

為避免病毒入侵，台灣已實施邊境管制近2年，根據現行的入境檢疫制度，入境台灣後可選擇14+0、10+4及7+7等A、B、C三種方案，A方案14天皆須居住防疫旅館或集中檢疫所檢疫，B方案及C方案可「1人1室」回家檢疫4天或7天，3種方案在檢疫期滿後都還需自主健康管理7天。

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▲▼數字新聞-檢疫措施。（圖／ETtoday製表）

根據指揮中心先前公布初步統計，入境者有32%選A方案、B方案僅15%，C方案最多人選擇，超過半數達53%。現行方案中，3種方案在入境當天都必須PCR採檢，A方案另須在第3、7、10天公費快篩、第14天PCR；B方案在第3、7天快篩，第10、14天PCR；C方案則在第3、10天快篩，第6、14天PCR。

指揮中心指揮官陳時中今表示，研擬未來入境居家檢疫政策為「縮短居家檢疫天數為10天，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理」；入境人員在入境時及檢疫期滿前（第10天）各進行一次PCR檢測；檢疫第3、5、7天及自主健康管理第6到7天各執行1次快篩，計4次家用快篩試劑。

近2年來受到疫情衝擊，入境台灣人數明顯減少。根據內政部移民署統計，2021年全年只有47.9萬人次入境台灣，比2020年398萬人次、2019年的歷史新高2903萬人次相比，一連2年大幅下跌。

▲▼數字新聞-檢疫措施。（圖／ETtoday製表）

依照各機場港口入境人數統計，今年1月也僅有5.6萬人入境，主要是旅外國人返鄉過年，配合檢疫政策，入境高峰落在1月7日和14、15日各有逾3千人，才趕得及在1月31日除夕夜返家過年。

▲▼數字新聞-檢疫措施。（圖／ETtoday製表）

陳時中說，未來放寬商務人士入境許可條件，並比照縮短檢疫。指揮中心強調，因應檢疫措施調整規劃，已研擬商務入境專案管理等防疫配套管理措施，並將持續監測國內外疫情趨勢及社區傳播風險，適時公布實施時間及執行細節。
 

▼邊境管制放寬規劃。（圖／指揮中心提供）

▲▼邊境管制放寬規劃。（圖／指揮中心提供）

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