　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

苗栗+1！高雄砂石場群聚延燒某化工廠全面清消　相關足跡曝

▲▼0213苗栗確診者關聯圖。（圖／苗栗縣政府提供）

記者林冠吟／苗栗報導

高雄砂石場群聚延燒！砂石場司機案19584因隱匿其疫調足跡，在過年期間陪母親回苗栗竹南，因而傳染給4名家人，如今又再新增1確診，為案19622之兒子，經採檢後確診，Ct值27.6，目前尚無案號，苗栗縣府也針對其所任職之化工廠進行全面清消與擴大篩檢。

苗栗縣政府指出，有關竹南鎮本土確診19622及同住家人媳婦、2位孫女及非同住家人二姊共5人確診案例，加上今日1例，目前皆已收治本縣醫院專責醫院，針對接觸者持續疫情調查、列冊接觸者安排PCR採檢，目前居家隔離41人、自主健康管理244人及自我健康監測4人，共289人，持續增加中。

本案截至今早8點共完成250人PCR篩檢，目前6例確診案例、154人陰性、90人報告未出；抗原快篩458人全數陰性，疫調中發現確診者部分足跡涉及外縣市，已轉介其縣市進行疫情調查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另針對相關確診者足跡，苗栗縣政府也公布最新疫調足跡，顯示案19644為19622之媳，為41歲女子，任職於新竹某科技廠，在春節期間有返回新竹縣娘家；案19641，為6歲女童，為案19622大孫女，就讀本縣某國小附設幼兒園，1月20日寒假後至開學2月11日期間皆未曾返校就讀。

▲▼0213苗栗足跡。（圖／苗栗縣政府提供）

▲▼0213苗栗足跡。（圖／苗栗縣政府提供）

案19642，為4歲女童，為案19622二孫女，平常由案19622照顧尚未入學，足跡與案19622及母19644相同；案19643女性67歲，為19622二姊，高雄砂石場群聚家族（案19580及19584）曾於2月2日到竹南家中過夜及2月3日聚餐。

▲▼0213苗栗足跡。（圖／苗栗縣政府提供）

▲▼0213苗栗足跡。（圖／苗栗縣政府提供）

徐耀昌也向民眾呼籲，若有接獲防疫人員進行疫調，務必如實配合，若疫調過程中有不實陳述、故意隱匿足跡，將依違反傳染病防治法，依法開罰。

此外，針對台南案19601到苗栗獅潭仙山某飲食店用餐，與高屏群聚家族不同時段到訪，是否相關由疾管署釐清中。該飲食店所匡列員工15人及顧客1人居家隔離目前無症狀及不適，另外52人列為自主管理中。

►「心機睡衣」一穿上癮

ET快訊
「幹這輩子最瘋狂的事」涉殺2子軍人曾鬧失蹤　昨還與妻出遊
蕾菈胸口刺青！　扯衣掉出巨胸「激辣成果照」曝
獨／女星9歲兒確診！　「燒39.9度」病況曝光
空軍上兵殘殺2幼子輕生　妻子神情哀戚現身
快訊／苗栗疫情延燒！　大量足跡曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南山上花園水道博物館「園長」納編兩周年　化石館送上骨頭大禮祝賀

LIVE／新北再爆確診、高雄砂石場群聚擴大　指揮中心最新說明

苗栗+1！高雄砂石場群聚延燒某化工廠全面清消　相關足跡曝

吃海鮮咬到「蜘蛛狀」帶殼生物…秒奔廁所狂吐　網解答：大驚小怪

打完2劑莫德納還是中　竹縣70歲阿嬤「無症狀」確診

2022鹿耳門天后宮「台灣年」　元宵「小過年」挽蔥祈福柑

今晚轉濕冷！明局部地區低溫探10度　高山「追雪時間」一次看

國高中能延到9：30上課？　教育部曝最新進度：已綜整各方意見

一天只有43秒陽光…北部1縣市陷「濕冷地獄」　當地人：根本永夜

幼兒園師「擦指甲油」被約談！理由惹眾怒　魔人家長：不該打扮

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

高雄金獅湖步道「驚見白骨」　車鑰匙解開身分...已失蹤4年

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

昆凌PO出最新自拍「上圍激增」　懷三胎孕期狀態曝光！

布匹斜塔疊8層沿路搖晃5km　一旁車輛嚇壞...全都閃超遠

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

台南山上花園水道博物館「園長」納編兩周年　化石館送上骨頭大禮祝賀

LIVE／新北再爆確診、高雄砂石場群聚擴大　指揮中心最新說明

苗栗+1！高雄砂石場群聚延燒某化工廠全面清消　相關足跡曝

吃海鮮咬到「蜘蛛狀」帶殼生物…秒奔廁所狂吐　網解答：大驚小怪

打完2劑莫德納還是中　竹縣70歲阿嬤「無症狀」確診

2022鹿耳門天后宮「台灣年」　元宵「小過年」挽蔥祈福柑

今晚轉濕冷！明局部地區低溫探10度　高山「追雪時間」一次看

國高中能延到9：30上課？　教育部曝最新進度：已綜整各方意見

一天只有43秒陽光…北部1縣市陷「濕冷地獄」　當地人：根本永夜

幼兒園師「擦指甲油」被約談！理由惹眾怒　魔人家長：不該打扮

寶可夢卡牌銷售破百億！林柏宏擔任25週年代言人　曝光擇偶條件

通膨、俄烏恐影響台股漲勢！　分析師：利空就要大買

胡瓜「被鞭炮炸小腿」褲子破大洞　女星近距離嚇傻臉慘白

「幹這輩子最瘋狂的事」涉殺2子軍人曾鬧失蹤　昨天還與妻出遊

預售屋還要2年　準備要牽車「車位買還租？」網點破1現實關鍵

台南山上花園水道博物館「園長」納編兩周年　化石館送上骨頭大禮祝賀

英國酒吧夾層坍塌！民眾「像自由落體」重摔墜地　至少13人受傷

Tablo洩12歲Haru近況「和爸像朋友」！李壽根提醒：偷看日記就知道

「行天宮」周邊美食多到一天吃不完！傳統麻糬、腸粉拜拜完必須吃

台南最浪漫約會地！3萬朵夢幻白色玫瑰燈海超美　還有愛心造景

生活熱門新聞

她放話要讓男友「下不了床」　打完第3劑結局曝

YouTuber撿光霞喀羅酒瓶！網愣：文物怎能丟

台南真的會罰！他沒掃實聯制「被警察開單」

預言1年1劑對象曝　醫：無止境打下去，沒人想理

以為沒中！「他見TTT特殊代碼」一查中2100元

麥當勞點「30元隱藏漢堡」店員愣！內行秒懂：超好吃

正妹都不喝水？她好奇「小廢包怎裝水壺」

全台午後變天！越晚雨越大　強冷空氣接力探11℃

一天只有43秒陽光　1縣市陷「濕冷地獄」

台灣燈會「虎尾燈」暴紅！網飆750元

爭鮮驚見隱藏美食　網嗨爆：有上必拿

「Omicron八德→樹林→板橋」　醫：桃機那一隻

國高中能延到9：30上課？教育部曝最新進度

快訊／1圖看鋒面接近中　全台轉雨時刻出爐

更多熱門

相關新聞

日本研擬3月鬆綁邊境管制　首相證實

日本研擬3月鬆綁邊境管制　首相證實

日本去年為了防堵Omicron疫情擴散，下令嚴格控管邊境，幾乎禁止所有外籍人士入境。首相岸田文雄12日表示，政府正考慮從3月起放寬邊境管制，允許更多商務客與留學生到日本，相關細節將於近日公布。

香港求援　陸港澳辦：將援建社區隔離及治療設施

香港求援　陸港澳辦：將援建社區隔離及治療設施

南韓新冠確診連4天破5萬例！政府管控快篩組

南韓新冠確診連4天破5萬例！政府管控快篩組

預言1年1劑對象曝　醫：無止境打下去，沒人想理

預言1年1劑對象曝　醫：無止境打下去，沒人想理

她放話要讓男友「下不了床」　打完第3劑結局曝

她放話要讓男友「下不了床」　打完第3劑結局曝

關鍵字：

苗栗新冠肺炎本土疫情社區傳播高雄砂石場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲職軍涉狠殺2幼兒後輕生　命危搶救中

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

她放話要讓男友「下不了床」　打完第3劑結局曝

25歲職軍臉書對妻喊：放你自由　殺害2幼子後輕生

林進「車內激吻男友」親密照曝光！

唐綺陽開示：天上正在人間開桃花

到女友家準備提親！他見熟悉遺照痛哭

日本田徑美少女「奇蹟照」爆造假！真面目曝光

賴弘國證實「將升格當爸」！未婚妻是科技新貴

床墊驚見詭異泰文！　租屋妹發毛

郭書瑤「遭王子扯衣破2洞」！

王思佳被爆戴假貨！　氣炸亮「9萬嬰兒推車」VIP發票真相

連千毅泡湯親密照流出！妻辣翻網

夫帶癌妻住「北市公車亭」　拒安置原因曝光

黃曉明爆熱戀《甄嬛》女星！　「健身房背景洩密」她秒發聲

更多

最夯影音

更多
父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾
吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面