苗栗+1！高雄砂石場群聚延燒某化工廠全面清消　相關足跡曝

記者林冠吟／苗栗報導

高雄砂石場群聚延燒！砂石場司機案19584因隱匿其疫調足跡，在過年期間陪母親回苗栗竹南，因而傳染給4名家人，如今又再新增1確診，為案19622之兒子，經採檢後確診，Ct值27.6，目前尚無案號，苗栗縣府也針對其所任職之化工廠進行全面清消與擴大篩檢。

苗栗縣政府指出，有關竹南鎮本土確診19622及同住家人媳婦、2位孫女及非同住家人二姊共5人確診案例，加上今日1例，目前皆已收治本縣醫院專責醫院，針對接觸者持續疫情調查、列冊接觸者安排PCR採檢，目前居家隔離41人、自主健康管理244人及自我健康監測4人，共289人，持續增加中。

本案截至今早8點共完成250人PCR篩檢，目前6例確診案例、154人陰性、90人報告未出；抗原快篩458人全數陰性，疫調中發現確診者部分足跡涉及外縣市，已轉介其縣市進行疫情調查。

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另針對相關確診者足跡，苗栗縣政府也公布最新疫調足跡，顯示案19644為19622之媳，為41歲女子，任職於新竹某科技廠，在春節期間有返回新竹縣娘家；案19641，為6歲女童，為案19622大孫女，就讀本縣某國小附設幼兒園，1月20日寒假後至開學2月11日期間皆未曾返校就讀。

案19642，為4歲女童，為案19622二孫女，平常由案19622照顧尚未入學，足跡與案19622及母19644相同；案19643女性67歲，為19622二姊，高雄砂石場群聚家族（案19580及19584）曾於2月2日到竹南家中過夜及2月3日聚餐。

徐耀昌也向民眾呼籲，若有接獲防疫人員進行疫調，務必如實配合，若疫調過程中有不實陳述、故意隱匿足跡，將依違反傳染病防治法，依法開罰。

此外，針對台南案19601到苗栗獅潭仙山某飲食店用餐，與高屏群聚家族不同時段到訪，是否相關由疾管署釐清中。該飲食店所匡列員工15人及顧客1人居家隔離目前無症狀及不適，另外52人列為自主管理中。